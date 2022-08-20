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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Рейнджерс
Хиберниан - Рейнджерс: обзор матча 20 августа 2022
Хиберниан
20.08.2022, суббота, 14:30
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Рейнджерс
51'
М. Бойл
90+3'
Д. Кэмпбелл
45'
Д. Тавернье (П)
58'
Т. Лоуренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Рейнджерс
ГОЛ! 2:2!
Д. Кэмпбелл
Пас отдал
К. Доидж
90'
+3
Замена
Л. Миллер
️️️️
Д. Дойл-Хейз
77'
75'
Красная карточка
А. Морелос
68'
Замена
С. Дэвис
️️️️
Р. Матондо
66'
Красная карточка
Д. Ландстрем
62'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Т. Лоуренс
62'
Замена
А. Морелос
️️️️
А. Чолак
58'
ГОЛ! 1:2!
Т. Лоуренс
Пас отдал
Б. Баришич
Желтая карточка
Р. Портеус
55'
52'
Желтая карточка
А. Чолак
ГОЛ! 1:1!
М. Бойл
Пас отдал
Э. Йуан
51'
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Тавернье
Желтая карточка
Р. Бушири
44'
Замена
М. Чабрая
️️️️
П. Хэнлон
28'
Замена
К. Доидж
️️️️
Э. Хендерсон
28'
Желтая карточка
Д. Дойл-Хейз
25'
20'
Желтая карточка
К. Голдсон
Желтая карточка
Э. Хендерсон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
10
Мартин Бойл
ЦФ
33
Роки Бушири
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
10
Том Лоуренс
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Хиберниан
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
63
Кайл МакКлелланд
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
27
Кристиан Доидж
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
80
Жаир Тавареш
ЦФ
21
Momodou Bojang
ЦФ
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
2-2-1-5
1
Маршалл
5
Портеус
4
Хэнлон
28
Кадден
11
Ньюэлл
20
Хендерсон
33
Бушири
27
Йуан
32
Кэмпбелл
31
Дойл-Хейз
10
Бойл
4-2-3-1
33
МакЛафлин
2
Тавернье
6
Сэндс
6
Голдсон
3
Баришич
6
Ландстрем
8
Джек
39
Матондо
77
Кент
10
Лоуренс
14
Чолак
4
Хэнлон
5
Чабрая
5
Чабрая
4
Хэнлон
31
Дойл-Хейз
12
Миллер
12
Миллер
31
Дойл-Хейз
20
Хендерсон
27
Доидж
27
Доидж
20
Хендерсон
10
Лоуренс
37
Эрфилд
37
Эрфилд
10
Лоуренс
39
Матондо
10
Дэвис
10
Дэвис
39
Матондо
14
Чолак
9
Морелос
9
Морелос
14
Чолак
Остались в запасе
Хиберниан
Рейнджерс
63
Кайл МакКлелланд
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
80
Жаир Тавареш
ЦФ
21
Momodou Bojang
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
1
Аллан МакГрегор
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
10
Малик Тилльман
АП
11
Скотт Райт
ЛВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
63
Кайл МакКлелланд
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
80
Жаир Тавареш
ЦФ
21
Momodou Bojang
ЦФ
Остались в запасе
1
Аллан МакГрегор
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
10
Малик Тилльман
АП
11
Скотт Райт
ЛВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Хиберниан - Рейнджерс
4
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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