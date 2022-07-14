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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Милсами - Паневежис
Милсами - Паневежис: обзор матча 14 июля 2022
Милсами
14.07.2022, четверг, 19:00
Лига конференций, 1 раунд
2 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Паневежис
4'
Д. Спэтару
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Милсами - Паневежис
Замена
S. Efros
️️️️
Р. Гынсарь
88'
Желтая карточка
G. Andronic
71'
71'
Пенальти не реализован!
J. Sarpong
Замена
D. Pisla
️️️️
А. Антонюк
68'
Замена
S. Nazar
️️️️
Д. Спэтару
68'
66'
Желтая карточка
J. Sarpong
Замена
М. Аруна Камара
️️️️
И. Ламбарский
57'
Желтая карточка
Д. Спэтару
56'
17'
Замена
C. Kozoronis
️️️️
М. Чукович
Желтая карточка
А. Антонюк
13'
ГОЛ! 1:0!
Д. Спэтару
Пас отдал
Р. Гынсарь
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милсами
27
Вадим Дижинари
ЛЗ
30
Igor Bondarenco
ЦЗ
23
Вадим Болохан
ЦЗ
18
Петру Рацу
ЦЗ
32
Витус Амуги
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
0
G. Andronic
ЦП
10
Раду Гынсарь
ЦП
33
Дану Спэтару
ПП
19
Игорь Ламбарский
ЦФ
1
Emil Tîmbur
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Руснак
Паневежис
27
Rafael Broetto
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
6
Митар Чукович
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
2
Пиюс Сирвис
ПЗ
29
Вандерсон
ОП
7
Эрнестас Велюлис
ЦП
18
Таутвидас Элиосиус
ЦП
23
Jeffrey Sarpong
ЦФ
11
Ариагнер Смит
ЦФ
Главный тренер
Джино Леттьери
Милсами
31
Mihail Cioban
ВР
33
Мамаду Аруна Камара
ЦФ
10
Sergiu Istrati
ЦФ
0
N. Iurasco
ЦФ
0
D. Pisla
ЦФ
5
Stefan Efros
ЦФ
31
Victor Buga
ЦФ
15
Sergiu Nazar
ЦФ
Паневежис
97
Игнас Дриомовас
ВР
13
Gustas Zederstreimas
ЦЗ
31
Chrysovalantis Kozoronis
ЦФ
4-5-2
27
Дижинари
23
Болохан
18
Рацу
30
32
Амуги
16
Антонюк
0
10
Гынсарь
33
Спэтару
1
19
Ламбарский
4-1-2-2
27
2
Сирвис
6
Чукович
16
Ремейкис
2
Климавичус
29
Вандерсон
7
Велюлис
18
Элиосиус
11
Смит
23
19
Ламбарский
33
Камара
33
Камара
19
Ламбарский
16
Антонюк
0
0
16
Антонюк
10
Гынсарь
5
5
10
Гынсарь
33
Спэтару
15
15
33
Спэтару
6
Чукович
31
31
6
Чукович
Остались в запасе
Милсами
Паневежис
31
Mihail Cioban
ВР
10
Sergiu Istrati
ЦФ
0
N. Iurasco
ЦФ
31
Victor Buga
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Руснак
97
Игнас Дриомовас
ВР
13
Gustas Zederstreimas
ЦЗ
Главный тренер
Джино Леттьери
Остались в запасе
31
Mihail Cioban
ВР
10
Sergiu Istrati
ЦФ
0
N. Iurasco
ЦФ
31
Victor Buga
ЦФ
Остались в запасе
97
Игнас Дриомовас
ВР
13
Gustas Zederstreimas
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Руснак
Главный тренер
Джино Леттьери
Статистика матча Милсами - Паневежис
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Милсами
Лига конференций, 1 раунд
Милсами
0 : 1
16.07.2026
Вележ
Лига конференций, 1 раунд
Вележ
1 : 1
09.07.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Милсами
0 : 0
17.05.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Дачия
1 : 2
09.05.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Милсами
0 : 3
02.05.2026
Петрокуб
Паневежис
Литва. А-Лига, 36 тур
Паневежис
1 : 2
08.11.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 35 тур
Паневежис
1 : 0
31.10.2026
ТрансИНВЕСТ
Литва. А-Лига, 34 тур
Джюгас Тельшай
2 : 1
25.10.2026
Паневежис
Литва. А-Лига, 33 тур
Паневежис
2 : 1
17.10.2026
Банга
Литва. А-Лига, 31 тур
Паневежис
0 : 1
13.09.2026
Кауно Жальгирис
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