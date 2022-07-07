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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Паневежис - Милсами
Паневежис - Милсами: обзор матча 07 июля 2022
Паневежис
07.07.2022, четверг, 19:00
Лига конференций, 1 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Милсами
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Паневежис - Милсами
90'
+2
Замена
N. Iurasco
️️️️
Д. Спэтару
75'
Замена
S. Nazar
️️️️
И. Ламбарский
Замена
C. Kozoronis
️️️️
М. Чукович
75'
Желтая карточка
М. Чукович
72'
Вторая желтая
Р. Станулевичюс
65'
Желтая карточка
Р. Станулевичюс
36'
Желтая карточка
Вандерсон
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Паневежис
27
Rafael Broetto
ВР
29
Вандерсон
ЦЗ
6
Митар Чукович
ЦЗ
2
Линас Климавичус
ЦЗ
2
Пиюс Сирвис
ПЗ
18
Таутвидас Элиосиус
ЦП
7
Эрнестас Велюлис
ЦП
14
Рокас Станулевичюс
ЦП
11
Ариагнер Смит
ЦФ
23
Jeffrey Sarpong
ЦФ
Главный тренер
Джино Леттьери
Милсами
27
Вадим Дижинари
ЛЗ
18
Петру Рацу
ЦЗ
23
Вадим Болохан
ЦЗ
10
Раду Гынсарь
ЦП
32
Витус Амуги
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
0
G. Andronic
ЦП
33
Дану Спэтару
ПП
19
Игорь Ламбарский
ЦФ
1
Emil Tîmbur
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Руснак
Паневежис
97
Игнас Дриомовас
ВР
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
13
Gustas Zederstreimas
ЦЗ
26
Ulysse Diallo
ЦФ
31
Chrysovalantis Kozoronis
ЦФ
12
Danas Simkevicius
ЦФ
Милсами
0
D. Pisla
ЦФ
5
Stefan Efros
ЦФ
31
Victor Buga
ЦФ
15
Sergiu Nazar
ЦФ
0
N. Iurasco
ЦФ
4-3-2
27
29
Вандерсон
6
Чукович
2
Климавичус
2
Сирвис
18
Элиосиус
7
Велюлис
14
Станулевичюс
23
11
Смит
3-5-2
18
Рацу
23
Болохан
27
Дижинари
33
Спэтару
32
Амуги
16
Антонюк
0
10
Гынсарь
1
19
Ламбарский
6
Чукович
31
31
6
Чукович
19
Ламбарский
15
15
19
Ламбарский
33
Спэтару
0
0
33
Спэтару
Остались в запасе
Паневежис
Милсами
97
Игнас Дриомовас
ВР
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
13
Gustas Zederstreimas
ЦЗ
26
Ulysse Diallo
ЦФ
12
Danas Simkevicius
ЦФ
Главный тренер
Джино Леттьери
0
D. Pisla
ЦФ
5
Stefan Efros
ЦФ
31
Victor Buga
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Руснак
Остались в запасе
97
Игнас Дриомовас
ВР
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
13
Gustas Zederstreimas
ЦЗ
26
Ulysse Diallo
ЦФ
12
Danas Simkevicius
ЦФ
Остались в запасе
0
D. Pisla
ЦФ
5
Stefan Efros
ЦФ
31
Victor Buga
ЦФ
Главный тренер
Джино Леттьери
Главный тренер
Вячеслав Руснак
Статистика матча Паневежис - Милсами
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Паневежис
Литва. А-Лига, 36 тур
Паневежис
1 : 2
08.11.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 35 тур
Паневежис
1 : 0
31.10.2026
ТрансИНВЕСТ
Литва. А-Лига, 34 тур
Джюгас Тельшай
2 : 1
25.10.2026
Паневежис
Литва. А-Лига, 33 тур
Паневежис
2 : 1
17.10.2026
Банга
Литва. А-Лига, 31 тур
Паневежис
0 : 1
13.09.2026
Кауно Жальгирис
Милсами
Лига конференций, 1 раунд
Милсами
0 : 1
16.07.2026
Вележ
Лига конференций, 1 раунд
Вележ
1 : 1
09.07.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Милсами
0 : 0
17.05.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Дачия
1 : 2
09.05.2026
Милсами
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Милсами
0 : 3
02.05.2026
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