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Лестер - Челси

11.03.2023, Суббота, 18:00 мск Лестер, стадион Кинг Пауэр Англия. Премьер-лига, 27 тур Лестер - Челси
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
4 тур
27 августа, суббота 17:00 Челси 2:1 Лестер
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
27 тур
19 мая, четверг 22:00 Челси 1:1 Лестер
12 тур
20 ноября, суббота 15:30 Лестер 0:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
37 тур
18 мая, вторник 22:15 Челси 2:1 Лестер
18 тур
19 января, вторник 23:15 Лестер 2:0 Челси
Англия. Кубок (2020/2021)
Финал
15 мая, суббота 19:15 Челси 0:1 Лестер
Англия. Кубок (2019/2020)
1/4 финала
28 июня, воскресенье 18:00 Лестер 0:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
25 тур
1 февраля, суббота 15:30 Лестер 2:2 Челси
2 тур
18 августа, воскресенье 18:30 Челси 1:1 Лестер
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
38 тур
12 мая, воскресенье 17:00 Лестер 0:0 Челси
18 тур
22 декабря, суббота 18:00 Челси 0:1 Лестер
Англия. Кубок (2017/2018)
1/4 финала
18 марта, воскресенье 19:30 Лестер 1:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
23 тур
13 января, суббота 18:00 Челси 0:0 Лестер
4 тур
9 сентября, суббота 17:00 Лестер 1:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
21 тур
14 января, суббота 20:30 Лестер 0:3 Челси
8 тур
15 октября, суббота 14:30 Челси 3:0 Лестер
Англия. Кубок Лиги (2016/2017)
1/16 финала
20 сентября, вторник 21:45 Лестер 2:4 Челси
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
38 тур
15 мая, воскресенье 17:00 Челси 1:1 Лестер
16 тур
14 декабря, понедельник 23:00 Лестер 2:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
27 тур
29 апреля, среда 21:45 Лестер 1:3 Челси
2 тур
23 августа, суббота 18:00 Челси 2:0 Лестер
Англия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
18 марта, воскресенье 18:05 Челси 5:2 Лестер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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