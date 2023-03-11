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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Челси
Лестер - Челси: обзор матча 11 марта 2023
Лестер
11.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 3
Завершен
Челси
39'
П. Дака
11'
Б. Чилвел
45+6'
К. Хаверц
78'
М. Ковачич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Челси
Замена
Д. Эванс
️️️️
Д. Мэддисон
90'
Вторая желтая
В. Фас
87'
86'
Замена
Б. Бадьяшиль
️️️️
У. Фофана
82'
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
М. Мудрик
78'
ГОЛ! 1:3!
М. Ковачич
Пас отдал
М. Мудрик
Замена
Д. Варди
️️️️
К. Ихеначо
76'
73'
Замена
К. Пулишич
️️️️
Б. Чилвел
73'
Замена
Т. Чалоба
️️️️
Р. Лофтус-Чик
Замена
Тете
️️️️
Д. Амарти
66'
Замена
Х. Барнс
️️️️
П. Дака
66'
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Н. Менди
66'
Желтая карточка
Р. Перейра
51'
46'
Замена
К. Галлахер
️️️️
Ж. Феликс
45'
+6
ГОЛ! 1:2!
К. Хаверц
Пас отдал
Э. Фернандес
ГОЛ! 1:1!
П. Дака
Пас отдал
Р. Перейра
39'
31'
Желтая карточка
М. Кукурелья
Желтая карточка
В. Фас
19'
13'
Желтая карточка
У. Фофана
11'
ГОЛ! 0:1!
Б. Чилвел
Пас отдал
К. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Челси
13
Кепа
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
34
Бубакари Сумаре
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Тете
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
3-3-1-1-2
21
Уорд
12
Амарти
15
Суттар
4
Фас
21
Кастань
8
Дьюсбери-Холл
21
Перейра
6
Менди
10
Мэддисон
17
Ихеначо
27
Дака
4-1-2-1-2
13
Кепа
17
Кукурелья
3
Фофана
3
Кулибали
33
Чилвел
17
Фернандес
20
Лофтус-Чик
8
Ковачич
27
Мудрик
79
Феликс
29
Хаверц
10
Мэддисон
35
Эванс
35
Эванс
10
Мэддисон
27
Дака
11
Барнс
11
Барнс
27
Дака
6
Менди
34
Сумаре
34
Сумаре
6
Менди
12
Амарти
11
Тете
11
Тете
12
Амарти
17
Ихеначо
9
Варди
9
Варди
17
Ихеначо
20
Лофтус-Чик
27
Чалоба
27
Чалоба
20
Лофтус-Чик
3
Фофана
5
Бадьяшиль
5
Бадьяшиль
3
Фофана
27
Мудрик
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
27
Мудрик
79
Феликс
8
Галлахер
8
Галлахер
79
Феликс
33
Чилвел
11
Пулишич
11
Пулишич
33
Чилвел
Остались в запасе
Лестер
Челси
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
26
Деннис Прат
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Денис Закария
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
26
Деннис Прат
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
6
Денис Закария
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Лестер - Челси
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
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