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Материалы

Саутгемптон - Астон Вилла

21.01.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 21 тур Саутгемптон - Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
8 тур
16 сентября, пятница 22:00 Астон Вилла 1:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
28 тур
5 марта, суббота 18:00 Астон Вилла 4:0 Саутгемптон
11 тур
5 ноября, пятница 23:00 Саутгемптон 1:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
21 тур
30 января, суббота 23:00 Саутгемптон 0:1 Астон Вилла
7 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Астон Вилла 3:4 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
27 тур
22 февраля, суббота 18:00 Саутгемптон 2:0 Астон Вилла
18 тур
21 декабря, суббота 18:00 Астон Вилла 1:3 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
35 тур
23 апреля, суббота 17:00 Астон Вилла 2:4 Саутгемптон
15 тур
5 декабря, суббота 18:00 Саутгемптон 1:1 Астон Вилла
Англия. Кубок Лиги (2015/2016)
1/8 финала
28 октября, среда 22:45 Саутгемптон 2:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
37 тур
16 мая, суббота 14:45 Саутгемптон 6:1 Астон Вилла
12 тур
24 ноября, понедельник 23:00 Астон Вилла 1:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
35 тур
19 апреля, суббота 18:00 Астон Вилла 0:0 Саутгемптон
14 тур
4 декабря, среда 23:45 Саутгемптон 2:3 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
22 тур
12 января, суббота 19:00 Астон Вилла 0:1 Саутгемптон
5 тур
22 сентября, суббота 18:00 Саутгемптон 4:1 Астон Вилла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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