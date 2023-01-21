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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Астон Вилла
Саутгемптон - Астон Вилла: обзор матча 21 января 2023
Саутгемптон
21.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Астон Вилла
77'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Астон Вилла
88'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Д. Луис
Замена
М. Дженепо
️️️️
Д. Чалета-Цар
84'
Замена
М. Оршич
️️️️
А. Армстронг
84'
82'
Желтая карточка
А. Морено
81'
Замена
М. Кэш
️️️️
Л. Бэйли
77'
ГОЛ! 0:1!
О. Уоткинс
Пас отдал
Д. Луис
69'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Э. Буэндия
64'
Желтая карточка
Д. Луис
Замена
Р. Перро
️️️️
С. Эдози
62'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
Р. Лавиа
61'
Замена
С. Мара
️️️️
Ч. Адамс
61'
Желтая карточка
Лянко
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
13
Лянко
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
27
Ибраима Диалло
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
11
Алекс Морено
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
8
Бубакар Камара
ОП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
99
Мислав Оршич
ЛВ
24
Карлос Алькарас
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
14
Секу Мара
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Кадан Янг
ЛВ
8
Морган Сансон
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
4-2-1-1-2
31
Базуну
13
Лянко
15
Чалета-Цар
22
Салису
2
Уокер-Питерс
45
Лавиа
27
Диалло
30
Уорд-Проус
23
Эдози
10
Армстронг
19
Адамс
4-2-1-3
1
Мартинес
15
Янг
15
Конса
5
Мингс
11
Алекс Морено
12
Луис
8
Камара
41
Рэмзи
17
Бэйли
10
Буэндия
11
Уоткинс
23
Эдози
15
Перро
15
Перро
23
Эдози
45
Лавиа
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
45
Лавиа
15
Чалета-Цар
12
Дженепо
12
Дженепо
15
Чалета-Цар
10
Армстронг
99
Оршич
99
Оршич
10
Армстронг
19
Адамс
14
Мара
14
Мара
19
Адамс
17
Бэйли
2
Кэш
2
Кэш
17
Бэйли
12
Луис
18
Дендокер
18
Дендокер
12
Луис
10
Буэндия
11
Коутиньо
11
Коутиньо
10
Буэндия
Остались в запасе
Саутгемптон
Астон Вилла
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Карлос Алькарас
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Натан Джонс
1
Робин Ольсен
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
12
Кадан Янг
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Карлос Алькарас
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
1
Вильями Синисало
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
12
Кадан Янг
ЛВ
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Саутгемптон - Астон Вилла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
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