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Материалы

Ливерпуль - Саутгемптон

12.11.2022, Суббота, 18:00 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Англия. Премьер-лига, 16 тур Ливерпуль - Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
37 тур
17 мая, вторник 21:45 Саутгемптон 1:2 Ливерпуль
13 тур
27 ноября, суббота 18:00 Ливерпуль 4:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
35 тур
8 мая, суббота 22:15 Ливерпуль 2:0 Саутгемптон
17 тур
4 января, понедельник 23:00 Саутгемптон 1:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
25 тур
1 февраля, суббота 18:00 Ливерпуль 4:0 Саутгемптон
2 тур
17 августа, суббота 17:00 Саутгемптон 1:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
33 тур
5 апреля, пятница 22:00 Саутгемптон 1:3 Ливерпуль
6 тур
22 сентября, суббота 17:00 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
27 тур
11 февраля, воскресенье 19:30 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль
12 тур
18 ноября, суббота 18:00 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
36 тур
7 мая, воскресенье 15:30 Ливерпуль 0:0 Саутгемптон
12 тур
19 ноября, суббота 18:00 Саутгемптон 0:0 Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2016/2017)
1/2 финала
ответный матч		 25 января, среда 23:00 Ливерпуль 0:1 Саутгемптон
Англия. Кубок Лиги (2016/2017)
1/2 финала
первый матч		 11 января, среда 22:45 Саутгемптон 1:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
31 тур
20 марта, воскресенье 16:30 Саутгемптон 3:2 Ливерпуль
10 тур
25 октября, воскресенье 19:15 Ливерпуль 1:1 Саутгемптон
Англия. Кубок Лиги (2015/2016)
1/4 финала
2 декабря, среда 22:45 Саутгемптон 1:6 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
26 тур
22 февраля, воскресенье 19:15 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль
1 тур
17 августа, воскресенье 16:30 Ливерпуль 2:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
1 марта, суббота 21:30 Саутгемптон 0:3 Ливерпуль
5 тур
21 сентября, суббота 18:00 Ливерпуль 0:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
16 марта, суббота 19:00 Саутгемптон 3:1 Ливерпуль
15 тур
1 декабря, суббота 19:00 Ливерпуль 1:0 Саутгемптон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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