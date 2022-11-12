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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Саутгемптон
Ливерпуль - Саутгемптон: обзор матча 12 ноября 2022
Ливерпуль
12.11.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Саутгемптон
6'
Р. Фирмино
21'
Д. Нуньес
42'
Д. Нуньес
9'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Саутгемптон
Замена
Н. Филлипс
️️️️
Т. Александер-Арнольд
87'
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
Д. Нуньес
87'
Замена
К. Цимикас
️️️️
Э. Робертсон
86'
82'
Замена
Д. Арибо
️️️️
Р. Лавиа
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Р. Фирмино
75'
72'
Замена
Лянко
️️️️
А. Белла Кочап
Замена
Д. Милнер
️️️️
Х. Эллиот
68'
66'
Желтая карточка
М. Салису
59'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
С. Армстронг
59'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
Д. Чалета-Цар
59'
Замена
С. Эдози
️️️️
А. Армстронг
ГОЛ! 3:1!
Д. Нуньес
Пас отдал
Э. Робертсон
42'
ГОЛ! 2:1!
Д. Нуньес
Пас отдал
Х. Эллиот
21'
9'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Адамс
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
ГОЛ! 1:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
Э. Робертсон
6'
5'
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
22
Стефан Байчетич
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
11
Бен Доук
ПВ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
13
Лянко
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Алиссон
3
Робертсон
2
Гомес
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
6
Алькантара
10
Эллиот
10
Салах
29
Нуньес
9
Фирмино
4-1-2-1-2
31
Базуну
15
Чалета-Цар
22
Салису
17
Белла Кочап
15
Перро
45
Лавиа
30
Уорд-Проус
17
Армстронг
10
Эльюнусси
19
Адамс
10
Армстронг
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
12
Александер-Арнольд
3
Филлипс
3
Филлипс
12
Александер-Арнольд
9
Фирмино
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
9
Фирмино
10
Эллиот
20
Милнер
20
Милнер
10
Эллиот
29
Нуньес
14
Карвалью
14
Карвалью
29
Нуньес
17
Белла Кочап
13
Лянко
13
Лянко
17
Белла Кочап
45
Лавиа
18
Арибо
18
Арибо
45
Лавиа
15
Чалета-Цар
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
15
Чалета-Цар
10
Армстронг
23
Эдози
23
Эдози
10
Армстронг
17
Армстронг
32
Уолкотт
32
Уолкотт
17
Армстронг
Остались в запасе
Ливерпуль
Саутгемптон
22
Стефан Байчетич
ОП
11
Бен Доук
ПВ
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
Главный тренер
Юрген Клопп
29
Алекс МакКарти
ВР
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
22
Стефан Байчетич
ОП
11
Бен Доук
ПВ
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Ливерпуль - Саутгемптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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