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Расписание матчей
Россия. Зимний кубок РПЛ
Сочи - Зенит
Сочи - Зенит: обзор матча 25 июня 2022
Сочи
25.06.2022, суббота, 20:00
Кубок PARI Премьер, 2 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Зенит
75'
Г. Мелкадзе
73'
З. Бакаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Зенит
ГОЛ!
К. Кравцов
2:4
Пенальти не реализован!
Т. Маргасов
ГОЛ!
З. Бакаев
2:3
Пенальти не реализован!
И. Миладинович
ГОЛ!
К. Столбов
2:2
ГОЛ!
Жоаозиньо
2:1
ГОЛ!
Вендел
1:1
ГОЛ!
А. Макарчук
1:0
Замена
С. Джанаев
️️️️
Н. Заболотный
90'
+3
89'
Желтая карточка
З. Бакаев
Желтая карточка
И. Цаллагов
87'
86'
Замена
К. Столбов
️️️️
Д. Чистяков
76'
Замена
Я. Михайлов
️️️️
Д. Кузяев
76'
Замена
Д. Сергеев
️️️️
Малком
ГОЛ! 1:1!
Г. Мелкадзе
75'
73'
ГОЛ! 0:1!
З. Бакаев
Пас отдал
Д. Кузяев
68'
Замена
А. Ерохин
️️️️
И. Сергеев
68'
Замена
И. Скроботов
️️️️
Д. Сантос
61'
Замена
З. Бакаев
️️️️
Клаудиньо
Желтая карточка
Е. Пруцев
50'
Замена
Е. Пруцев
️️️️
А. Батырев
46'
Замена
Т. Шипунов
️️️️
К. Ушатов
46'
Замена
И. Юрганов
️️️️
С. Терехов
46'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
В. Дркушич
46'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
В. Сарвели
46'
Замена
И. Цаллагов
️️️️
К. Заика
46'
Замена
А. Макарчук
️️️️
В. Ангбан
46'
Замена
И. Миладинович
️️️️
Н. Бурмистров
46'
Замена
А. Мещанинов
️️️️
Родригао
46'
Замена
Н. Заболотный
️️️️
Д. Адамов
46'
46'
Замена
Н. Алип
️️️️
А. Мостовой
46'
Замена
К. Кравцов
️️️️
А. Сутормин
46'
Замена
Вендел
️️️️
Д. Круговой
46'
Замена
В. Барриос
️️️️
А. Адамов
46'
Замена
М. Кержаков
️️️️
Д. Одоевский
45'
+2
Желтая карточка
Д. Кузяев
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Д. Мартовой
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
6
Амир Батырев
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
11
Егор Пруцев
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
5
Кирилл Кравцов
ОП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Вендел
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
4-2-3-1
16
Адамов
32
Терехов
5
Родригао
3
Дркушич
27
Заика
7
Ангбан
6
Батырев
7
Мартовой
23
Ушатов
18
Бурмистров
9
Сарвели
3-2-1-3-1
71
Одоевский
11
Сутормин
3
Круговой
78
Чистяков
95
Адамов
3
Дуглас Сантос
14
Кузяев
10
Малком
33
Клаудиньо
77
Мостовой
33
Сергеев
18
Бурмистров
45
Миладинович
45
Миладинович
18
Бурмистров
23
Ушатов
20
Шипунов
20
Шипунов
23
Ушатов
6
Батырев
11
Пруцев
11
Пруцев
6
Батырев
7
Мартовой
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
7
Мартовой
16
Адамов
12
Заболотный
12
Заболотный
16
Адамов
32
Терехов
40
Юрганов
40
Юрганов
32
Терехов
5
Родригао
26
Мещанинов
26
Мещанинов
5
Родригао
9
Сарвели
34
Маргасов
34
Маргасов
9
Сарвели
7
Ангбан
17
Макарчук
17
Макарчук
7
Ангбан
27
Заика
15
Цаллагов
15
Цаллагов
27
Заика
3
Дркушич
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
3
Дркушич
Заболотный
35
Джанаев
35
Джанаев
Заболотный
95
Адамов
5
Барриос
5
Барриос
95
Адамов
14
Кузяев
5
Михайлов
5
Михайлов
14
Кузяев
71
Одоевский
41
Кержаков
41
Кержаков
71
Одоевский
77
Мостовой
28
Алип
28
Алип
77
Мостовой
3
Круговой
8
Вендел
8
Вендел
3
Круговой
11
Сутормин
5
Кравцов
5
Кравцов
11
Сутормин
3
Дуглас Сантос
33
Скроботов
33
Скроботов
3
Дуглас Сантос
33
Сергеев
21
Ерохин
21
Ерохин
33
Сергеев
33
Клаудиньо
77
Бакаев
77
Бакаев
33
Клаудиньо
10
Малком
18
Сергеев
18
Сергеев
10
Малком
78
Чистяков
20
Столбов
20
Столбов
78
Чистяков
Остались в запасе
Сочи
Зенит
16
Кристиан Нобоа
ЦП
Главный тренер
Вадим Гаранин
1
Давид Бязров
ВР
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
16
Кристиан Нобоа
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Сочи - Зенит
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Смена
Где смотреть матч:
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