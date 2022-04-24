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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Слован
Сигма - Слован: обзор матча 24 апреля 2022
Сигма
24.04.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 1/2 финала
1 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Слован
17'
М. Хытил
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сигма - Слован
Желтая карточка
А. Русек
90'
+11
90'
+9
Желтая карточка
M. Stoch
88'
Желтая карточка
А. Юсуф
87'
Замена
K. Michal
️️️️
Ф. Гавелка
75'
Замена
А. Юсуф
️️️️
М. Рабушич
75'
Замена
Я. Матушек
️️️️
М. Косцельник
Замена
M. Vepřek
️️️️
М. Хытил
63'
Замена
M. Hadas
️️️️
P. Slamena
63'
46'
Замена
Д. Висински
️️️️
К. Фридек
Замена
P. Zifcak
️️️️
V. Benes
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Хытил
Пас отдал
P. Slamena
17'
Замена
P. Slamena
️️️️
К. Данек
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
44
Матуш Мачик
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
10
Филип Гавелка
ЦП
8
Кристиан Фридек
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
39
Денис Алиягич
ЦФ
4
Христ Тьехи
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Сигма
13
Ян Стейскал
ВР
21
Michal Vepřek
ЦЗ
27
Filip Urica
ЦФ
22
M. Hadas
ЦФ
0
P. Slamena
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
99
Miroslav Stoch
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
9
Денис Висински
АП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
4-3-3
7
Брейте
32
21
Емелка
21
Змозла
4
Хубник
30
Хватал
9
Данек
13
Хытил
16
9
Русек
44
Мачик
2-3-1-4
82
23
Гебре Селасси
3
Микула
10
Гавелка
8
Фридек
3
Косцельник
29
Тупта
37
Пурзитидис
4
Тьехи
39
Алиягич
7
Рабушич
13
Хытил
21
21
13
Хытил
22
22
9
Данек
0
0
9
Данек
32
11
11
32
3
Косцельник
10
Матушек
10
Матушек
3
Косцельник
10
Гавелка
28
28
10
Гавелка
8
Фридек
9
Висински
9
Висински
8
Фридек
7
Рабушич
9
Юсуф
9
Юсуф
7
Рабушич
Остались в запасе
Сигма
Слован
13
Ян Стейскал
ВР
27
Filip Urica
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
34
Милан Кноблох
ВР
99
Miroslav Stoch
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
27
Filip Urica
ЦФ
Остались в запасе
34
Милан Кноблох
ВР
99
Miroslav Stoch
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Сигма - Слован
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
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