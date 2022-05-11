Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Спартак - Енисей
Спартак - Енисей: обзор матча 11 мая 2022
Спартак
11.05.2022, среда, 19:30
Россия. Кубок, 1/2 финала
3 : 0
Завершен
Енисей
21'
К. Промес
56'
З. Бакаев
87'
А. Соболев
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Спартак - Енисей
Желтая карточка
Р. Литвинов
90'
89'
Замена
И. Молтенинов
️️️️
Н. Глушков
ГОЛ! 3:0!
А. Соболев
Пас отдал
К. Мартинс
87'
Замена
Р. Литвинов
️️️️
Н. Чернов
80'
Замена
Н. Рассказов
️️️️
З. Бакаев
71'
Замена
А. Соболев
️️️️
Ш. Николсон
71'
64'
Замена
А. Масловский
️️️️
П. Шакуро
Замена
М. Игнатов
️️️️
В. Мозес
64'
Замена
Н. Чернов
️️️️
М. Кофрие
64'
ГОЛ! 2:0!
З. Бакаев
Пас отдал
К. Промес
56'
46'
Замена
А. Ломакин
️️️️
Е. Иванов
Желтая карточка
К. Мартинс
40'
ГОЛ! 1:0!
К. Промес
Пас отдал
К. Мартинс
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
77
Зелимхан Бакаев
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Александр Канаплин
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
4-1-2-2-1
98
Максименко
2
Жиго
5
Кофрие
14
Джикия
26
Хлусевич
35
Мартинс
25
Пруцев
11
Мозес
10
Промес
77
Бакаев
11
Николсон
4-1-2-1-2
1
Опарин
22
Бевеев
33
Феррейра
90
Шакуро
2
Кичин
64
Ланин
8
Иванов
21
Зотов
19
Глушков
75
Окладников
8
Канаплин
77
Бакаев
15
Рассказов
15
Рассказов
77
Бакаев
5
Кофрие
23
Чернов
23
Чернов
5
Кофрие
Чернов
68
Литвинов
68
Литвинов
Чернов
11
Мозес
8
Игнатов
8
Игнатов
11
Мозес
11
Николсон
7
Соболев
7
Соболев
11
Николсон
90
Шакуро
33
Масловский
33
Масловский
90
Шакуро
8
Иванов
90
Ломакин
90
Ломакин
8
Иванов
19
Глушков
84
Молтенинов
84
Молтенинов
19
Глушков
Остались в запасе
Спартак
Енисей
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
57
Александр Селихов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
14
Сергей Чибисов
ПЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
57
Александр Селихов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Остались в запасе
14
Сергей Чибисов
ПЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Спартак - Енисей
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
28.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Стадион:
Лукойл Арена
Новости команд
Все
Спартак
Енисей
Экс-владелец «Челси» близок к покупке зарубежных активов «Лукойла»
00:31
1
Бубнов поделился, чем его порадовал матч «Динамо Мх» – «Спартак»
Вчера, 21:58
1
Барко рассказал о незабываемой встрече с Месси в Москве
Вчера, 21:02
1
Барко прокомментировал свой трансфер в «ПСЖ»
Вчера, 19:16
3
Барко не ест спартаковский борщ: «Я даже не пробовал»
Вчера, 17:35
7
Экс-владелец «Челси» близок к покупке зарубежных активов «Лукойла»
00:31
1
Бубнов поделился, чем его порадовал матч «Динамо Мх» – «Спартак»
Вчера, 21:58
1
Барко рассказал о незабываемой встрече с Месси в Москве
Вчера, 21:02
1
Барко прокомментировал свой трансфер в «ПСЖ»
Вчера, 19:16
3
Барко не ест спартаковский борщ: «Я даже не пробовал»
Вчера, 17:35
7
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
24 ноября
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
23 ноября
1
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
21 ноября
10
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+