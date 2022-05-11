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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Росс Каунти
Рейнджерс - Росс Каунти: обзор матча 11 мая 2022
Рейнджерс
11.05.2022, среда, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 4 тур
4 : 1
Завершен
Росс Каунти
13'
С. Райт
29'
Д. Тавернье (П)
82'
Ф. Сакала
90'
А. Диалло
72'
Д. Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Росс Каунти
ГОЛ! 4:1!
А. Диалло
90'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Сакала
Пас отдал
Д. Тавернье
82'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
С. Райт
73'
72'
ГОЛ! 2:1!
Д. Уайт
70'
Замена
Б. Патон
️️️️
Д. Канкола
65'
Желтая карточка
К. Уотсон
Замена
С. Дэвис
️️️️
Д. Ландстрем
61'
Замена
Ф. Сакала
️️️️
Р. Кент
61'
61'
Замена
Д. Канкола
️️️️
Б. Спиттал
61'
Замена
Д. Уайт
️️️️
Р. Каллахан
58'
Желтая карточка
Д. Вокинс
50'
Желтая карточка
Д. Болдуин
Замена
Л. Балогун
️️️️
Б. Баришич
46'
Замена
А. Диалло
️️️️
Д. Арибо
46'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Тавернье
29'
ГОЛ! 1:0!
С. Райт
Пас отдал
К. Голдсон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
11
Скотт Райт
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
20
Джек Болдуин
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
18
Росс Каллахан
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Росс Каунти
6
Бен Патон
ЦЗ
18
Давид Канкола
ЦП
11
Джошуа Симс
ЦП
1
Росс Мунро
ЦФ
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
44
Matthew Wright
ЦФ
4-3-3
1
МакГрегор
3
Баришич
3
Бейсси
6
Голдсон
2
Тавернье
6
Ландстрем
18
Камара
18
Арибо
11
Райт
11
Лоури
77
Кент
2-2-5
1
Лэйдлоу
15
Уотсон
29
Вокинс
22
Тиллсон
16
Спиттал
2
Берроуз
4
Яковитти
15
Унгбо
18
Каллахан
9
Самуэль
3
Баришич
27
Балогун
27
Балогун
3
Баришич
6
Ландстрем
10
Дэвис
10
Дэвис
6
Ландстрем
11
Райт
37
Эрфилд
37
Эрфилд
11
Райт
18
Арибо
16
Диалло
16
Диалло
18
Арибо
77
Кент
10
Сакала
10
Сакала
77
Кент
Канкола
6
Патон
6
Патон
Канкола
16
Спиттал
18
Канкола
18
Канкола
16
Спиттал
18
Каллахан
10
Уайт
10
Уайт
18
Каллахан
Остались в запасе
Рейнджерс
Росс Каунти
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
11
Джошуа Симс
ЦП
1
Росс Мунро
ЦФ
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
44
Matthew Wright
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Остались в запасе
11
Джошуа Симс
ЦП
1
Росс Мунро
ЦФ
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
44
Matthew Wright
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Рейнджерс - Росс Каунти
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
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