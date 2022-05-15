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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Вайле
Нордшелланд - Вайле: обзор матча 15 мая 2022
Нордшелланд
15.05.2022, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 9 тур
2 : 1
Завершен
Вайле
3'
М. Диоманде
17'
М. Диоманде
44'
Л. Джорджевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Вайле
Замена
Э. Марксен
️️️️
М. Андерсен
76'
75'
Желтая карточка
М. Альборнос
70'
Замена
H. Hollsberg
️️️️
Э. Офори
70'
Замена
А. Понсе
️️️️
D. Emmanouilidis
Желтая карточка
М. Бидструп
68'
Замена
М. Фрезе
️️️️
Д. Свенссон
67'
Замена
О. Антман
️️️️
М. Хансен
67'
46'
Замена
T. Gundelund
️️️️
Э. Бабаян
44'
ГОЛ! 2:1!
Л. Джорджевич
Пас отдал
D. Emmanouilidis
ГОЛ! 2:0!
М. Диоманде
Пас отдал
О. Вилладсен
17'
15'
Желтая карточка
Э. Офори
ГОЛ! 1:0!
М. Диоманде
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
4
Киан Хансен
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Вайле
3
Миико Альборнос
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
17
D. Emmanouilidis
ЦП
20
Денис Колингер
ЦФ
3
Жером Опоку
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
15
Эбенезер Офори
ЦФ
30
Александер Брунст
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Нордшелланд
15
Эрик Марксен
ЦЗ
11
Оливер Антман
ЦП
7
Симон Адингра
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
Вайле
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
4
Херон
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
0
H. Hollsberg
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
2
Adama Fofana
ЦФ
1-4-2-4
4
Хансен
33
Кристенсен
8
Андерсен
10
Диоманде
2
Бидструп
21
Шельдеруп
9
Хансен
2
Вилладсен
13
Хансен
8
Нигрен
24
Свенссон
2-1-5
3
Альборнос
25
Провстгор
17
34
19
Джорджевич
11
Бабаян
30
Брунст
15
Офори
8
Андерсен
15
Марксен
15
Марксен
8
Андерсен
9
Хансен
11
Антман
11
Антман
9
Хансен
24
Свенссон
3
Фрезе
3
Фрезе
24
Свенссон
11
Бабаян
2
2
11
Бабаян
15
Офори
0
0
15
Офори
17
9
Понсе
9
Понсе
17
Остались в запасе
Нордшелланд
Вайле
7
Симон Адингра
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
4
Херон
ЦФ
2
Adama Fofana
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
7
Симон Адингра
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
Остались в запасе
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
4
Херон
ЦФ
2
Adama Fofana
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Нордшелланд - Вайле
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
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