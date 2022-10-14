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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Шахтер
Витебск - Шахтер: обзор матча 14 октября 2022
Витебск
14.10.2022, пятница, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
0 : 5
Завершен
Шахтер
19'
Н. Баранок (АГ)
42'
М. Скавыш
52'
Д. Подстрелов
78'
Д. Подстрелов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витебск - Шахтер
83'
Замена
Д. Гружевский
️️️️
Д. Подстрелов
Замена
З. Червяков
️️️️
Р. Теверов
79'
78'
ГОЛ! 0:4!
Д. Подстрелов
Пас отдал
И. Иванович
Замена
А. Матвеенко
️️️️
A. Kocharyan
73'
71'
Замена
Э. Плакка Фессу
️️️️
Н. Антич
71'
Замена
Р. Юзепчук
️️️️
М. Скавыш
70'
Замена
З. Диванович
️️️️
В. Ахмеди
Замена
М. Дробыш
️️️️
Е. Краснов
65'
52'
ГОЛ! 0:3!
Д. Подстрелов
Пас отдал
В. Ахмеди
42'
ГОЛ! 0:2!
М. Скавыш
Пас отдал
Д. Подстрелов
Желтая карточка
Е. Краснов
36'
19'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Н. Баранок
Пас отдал
И. Иванович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
6
Александр Сакович
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
4
Артем Скитов
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
88
Aram Kocharyan
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
18
Никита Корзун
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
11
Игор Иванович
ЦФ
22
Илья Черняк
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Игорь Горелов
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
14
Владислав Давыдов
ЦЗ
28
Shada Ouedraogo
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
11
Антон Матвеенко
ЦП
13
Максим Дробыш
АП
14
Захар Червяков
ЦФ
17
Фрол Панарин
ЦФ
Шахтер
25
Роман Степанов
ВР
41
Максим Плотников
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
6
Ардит Крыми
ОП
31
Андрей Соловей
ЦП
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
3-2-3-1
77
Гущенко
3
Костомаров
6
Сезар
4
Скитов
10
Жумабеков
3
Баранок
22
Скибский
20
Краснов
88
9
Теверов
4-2-1-3
32
Черник
99
Шевченко
3
Шатара
66
Политевич
5
Антич
18
Корзун
30
Ахмеди
98
Подстрелов
15
Скавыш
22
Черняк
11
Иванович
88
11
Матвеенко
11
Матвеенко
88
20
Краснов
13
Дробыш
13
Дробыш
20
Краснов
9
Теверов
14
Червяков
14
Червяков
9
Теверов
15
Скавыш
77
Юзепчук
77
Юзепчук
15
Скавыш
98
Подстрелов
12
Гружевский
12
Гружевский
98
Подстрелов
30
Ахмеди
24
Диванович
24
Диванович
30
Ахмеди
5
Антич
77
Плакка Фессу
77
Плакка Фессу
5
Антич
Остались в запасе
Витебск
Шахтер
12
Дмитрий Харитонов
ВР
14
Владислав Давыдов
ЦЗ
28
Shada Ouedraogo
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
17
Фрол Панарин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
25
Роман Степанов
ВР
41
Максим Плотников
ВР
6
Ардит Крыми
ОП
31
Андрей Соловей
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Игорь Горелов
Остались в запасе
12
Дмитрий Харитонов
ВР
14
Владислав Давыдов
ЦЗ
28
Shada Ouedraogo
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
17
Фрол Панарин
ЦФ
Остались в запасе
25
Роман Степанов
ВР
41
Максим Плотников
ВР
6
Ардит Крыми
ОП
31
Андрей Соловей
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Главный тренер
Игорь Горелов
Статистика матча Витебск - Шахтер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
Центральный спорткомплекс
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