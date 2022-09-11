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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Шахтер
Гомель - Шахтер: обзор матча 11 сентября 2022
Гомель
11.09.2022, воскресенье, 20:30
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
0 : 3
Завершен
Шахтер
23'
И. Черняк
57'
Э. Плакка Фессу
63'
И. Черняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - Шахтер
Желтая карточка
А. Сокол
87'
Замена
Е. Малашевич
️️️️
А. Потапенко
76'
Замена
В. Совпель
️️️️
Д. Бага
73'
67'
Замена
А. Соловей
️️️️
М. Скавыш
Замена
И. Алексиевич
️️️️
А. Ануфриев
67'
63'
ГОЛ! 0:3!
И. Черняк
Пас отдал
М. Скавыш
57'
ГОЛ! 0:2!
Э. Плакка Фессу
Пас отдал
Н. Антич
43'
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
И. Иванович
40'
Желтая карточка
И. Иванович
32'
Желтая карточка
И. Черняк
23'
ГОЛ! 0:1!
И. Черняк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
16
Денис Садовский
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
8
Игорь Костров
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
15
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
18
Никита Корзун
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
11
Игор Иванович
ПВ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
77
Василий Совпель
ОП
13
Илья Алексиевич
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
71
Александр Наумович
ЦФ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Шахтер
41
Максим Плотников
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
24
Лука Шимунович
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
6
Ардит Крыми
ОП
30
Валон Ахмеди
ЦП
31
Андрей Соловей
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
4-2-3-1
16
Садовский
8
Пантя
55
Аффи
3
Сокол
19
Кучинский
8
Костров
25
Бага
17
Потапенко
8
Ануфриев
26
Седько
15
Макась
3-1-2-1-3
32
Черник
77
Юзепчук
66
Политевич
5
Антич
24
Диванович
18
Корзун
28
Забелин
11
Иванович
22
Черняк
15
Скавыш
77
Плакка Фессу
17
Потапенко
7
Малашевич
7
Малашевич
17
Потапенко
25
Бага
77
Совпель
77
Совпель
25
Бага
8
Ануфриев
13
Алексиевич
13
Алексиевич
8
Ануфриев
11
Иванович
98
Подстрелов
98
Подстрелов
11
Иванович
15
Скавыш
31
Соловей
31
Соловей
15
Скавыш
Остались в запасе
Гомель
Шахтер
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
71
Александр Наумович
ЦФ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
41
Максим Плотников
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
24
Лука Шимунович
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
6
Ардит Крыми
ОП
30
Валон Ахмеди
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
71
Александр Наумович
ЦФ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Остались в запасе
41
Максим Плотников
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
24
Лука Шимунович
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
6
Ардит Крыми
ОП
30
Валон Ахмеди
ЦП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Гомель - Шахтер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
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