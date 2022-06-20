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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Жувентуде
Атлетико Гойяненсе - Жувентуде: обзор матча 20 июня 2022
Атлетико Гойяненсе
20.06.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
3 : 1
Завершен
Жувентуде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Жувентуде
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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Атлетико Гойяненсе
Жувентуде
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