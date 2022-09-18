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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Цинциннати
Реал Солт-Лейк - Цинциннати: обзор матча 18 сентября 2022
Реал Солт-Лейк
18.09.2022, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 45 тур
1 : 2
Завершен
Цинциннати
35'
М. Чанг
44'
Бреннер
76'
Бреннер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Цинциннати
86'
Замена
Р. Матаррита
️️️️
А. Барреаль
86'
Замена
Д. Баджи
️️️️
Бреннер
Замена
Д. Мусовски
️️️️
С. Кордова
82'
Замена
С. Калдуэлл
️️️️
П. Руис
78'
76'
ГОЛ! 1:2!
Бреннер
72'
Замена
С. Сантос
️️️️
Б. Васкес
72'
Замена
R. Gaddis
️️️️
А. Пауэлл
67'
Замена
Y. Kubo
️️️️
Х. Морено
Замена
Д. Мерам
️️️️
М. Чанг
65'
Желтая карточка
Д. Саварино
61'
Замена
Б. Охеда
️️️️
J. Loffelsend
46'
Пенальти не реализован!
П. Руис
45'
+3
44'
ГОЛ! 1:1!
Бреннер
ГОЛ! 1:0!
М. Чанг
35'
33'
Желтая карточка
Н. Хагглунд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
10
Диего Луна
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
3
Эндрю Броди
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Хуниор Морено
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
20
Бреннер
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
4-4-2
18
МакМат
15
Глад
30
Силва Марсело
19
22
Эррера
10
Луна
17
Руис
11
Саварино
16
Чанг
16
Кордова
3
Броди
3-1-2-1-3
18
4
Хагглунд
32
Мерфи
3
Миазга
5
Нвободо
8
Морено
32
Акоста
22
Барреаль
9
Васкес
2
Пауэлл
20
Бреннер
16
Чанг
22
Мерам
22
Мерам
16
Чанг
19
8
Охеда
8
Охеда
19
17
Руис
12
Калдуэлл
12
Калдуэлл
17
Руис
16
Кордова
19
Мусовски
19
Мусовски
16
Кордова
22
Барреаль
22
Матаррита
22
Матаррита
22
Барреаль
2
Пауэлл
28
28
2
Пауэлл
8
Морено
7
7
8
Морено
9
Васкес
19
Сантос
19
Сантос
9
Васкес
20
Бреннер
14
Баджи
14
Баджи
20
Бреннер
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Цинциннати
24
Tomas Gomez
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
13
Nick Besler
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
1
Alec Kann
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
13
Nick Besler
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Цинциннати
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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