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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес: обзор матча 07 августа 2022
Реал Солт-Лейк
07.08.2022, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 34 тур
1 : 4
Завершен
Лос-Анджелес
12'
С. Кордова
9'
К. Аранго
17'
К. Акоста
60'
К. Аранго
87'
Г. Бэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес
87'
ГОЛ! 1:4!
Г. Бэйл
Пас отдал
К. Аранго
85'
Замена
Р. Холлингшид
️️️️
Ф. Эскобар
Замена
М. Чанг
️️️️
Д. Мерам
79'
72'
Замена
Э. Сегура
️️️️
Д. Кьеллини
69'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
64'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
К. Вела
64'
Замена
Б. Родригес
️️️️
К. Опоку
64'
Замена
С. Мендес
️️️️
Х. Сифуэнтес
60'
ГОЛ! 1:3!
К. Аранго
40'
Желтая карточка
К. Акоста
17'
ГОЛ! 1:2!
К. Акоста
ГОЛ! 1:1!
С. Кордова
Пас отдал
Э. Броди
12'
9'
ГОЛ! 0:1!
К. Аранго
Пас отдал
Х. Мурильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
17
Пабло Руис
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
3
Эндрю Броди
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ЦЗ
6
Илие Санчес
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
90
Квадво Опоку
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
13
Nick Besler
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
20
Эрик Холт
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
5
Мбаке
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Брайан Родригес
ПВ
4-3-3
18
МакМат
15
Глад
30
Силва Марсело
19
22
Эррера
17
Руис
11
Саварино
22
Мерам
11
Хулио
16
Кордова
3
Броди
3-3-1-3
71
Крепо
14
Кьеллини
3
Акоста
24
Эскобар
3
Мурильо
6
Санчес
6
Паласиос
8
Сифуэнтес
10
Вела
17
Аранго
90
Опоку
22
Мерам
16
Чанг
16
Чанг
22
Мерам
8
Сифуэнтес
32
Мендес
32
Мендес
8
Сифуэнтес
14
Кьеллини
4
Сегура
4
Сегура
14
Кьеллини
24
Эскобар
24
Холлингшид
24
Холлингшид
24
Эскобар
10
Вела
18
Бэйл
18
Бэйл
10
Вела
90
Опоку
7
Родригес
7
Родригес
90
Опоку
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес
24
Tomas Gomez
ВР
13
Nick Besler
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
20
Эрик Холт
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
5
Мбаке
ЦЗ
15
Латиф Блессинг
АП
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
13
Nick Besler
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
20
Эрик Холт
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
5
Мбаке
ЦЗ
15
Латиф Блессинг
АП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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