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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 17 июля 2022
Филадельфия Юнион
17.07.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 28 тур
2 : 1
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
75'
М. Уре
79'
Д. Газдаг (П)
61'
Г. Боу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн
Замена
М. Реал
️️️️
Д. МакГлинн
89'
80'
Замена
E. Boateng
️️️️
С. Ллетгет
80'
Замена
J. Altidore
️️️️
T. McNamara
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Газдаг
79'
ГОЛ! 1:1!
М. Уре
Пас отдал
К. Вагнер
75'
Замена
О. Мбайзо
️️️️
Н. Харриел
73'
Замена
К. Бурк
️️️️
Х. Карранца
73'
Замена
М. Уре
️️️️
П. Ааронсон
64'
Замена
А. Бедойя
️️️️
Л. Флеч
64'
64'
Замена
M.
️️️️
Д. Борреро
61'
ГОЛ! 0:1!
Г. Боу
Пас отдал
Б. Бай
46'
Замена
А. Ингви Траустасон
️️️️
М. Полстер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
27
Кай Вагнер
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нью-Инглэнд Революшн
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
7
Густаво Боу
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
77
Дилан Борреро
ЦФ
1
Джордже Петрович
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
8
Себастьян Ллетгет
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Филадельфия Юнион
2
Мэтт Реал
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
5
Брэндан Крейг
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
8
Хесус Буэно
ЦП
17
Микаэль Уре
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
17
Jozy Altidore
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
2-1-1-5
18
Блэйк
5
Глеснес
17
Финдлей
70
Мартинес
16
Газдаг
27
Вагнер
9
Карранца
18
Флеч
7
МакГлинн
26
Харриел
3-3-5
5
Бай
24
Джонс
22
8
Полстер
7
Боу
10
Хиль
77
Борреро
8
Ллетгет
26
8
Белл
1
Петрович
7
МакГлинн
2
Реал
2
Реал
7
МакГлинн
26
Харриел
15
Мбайзо
15
Мбайзо
26
Харриел
18
Флеч
11
Бедойя
11
Бедойя
18
Флеч
10
Ааронсон
17
Уре
17
Уре
10
Ааронсон
9
Карранца
7
Бурк
7
Бурк
9
Карранца
8
Полстер
9
Траустасон
9
Траустасон
8
Полстер
26
17
17
26
8
Ллетгет
24
24
8
Ллетгет
77
Борреро
13
13
77
Борреро
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн
5
Брэндан Крейг
ЦП
8
Хесус Буэно
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
5
Брэндан Крейг
ЦП
8
Хесус Буэно
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
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