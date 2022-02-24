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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Наполи - Барселона
Наполи - Барселона: обзор матча 24 февраля 2022
Наполи
24.02.2022, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 4
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Барселона
23'
Л. Инсинье (П)
87'
М. Политано
8'
Ж. Альба
13'
Ф. де Йонг
45'
Ж. Пике
59'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Наполи - Барселона
90'
+4
Желтая карточка
Гави
ГОЛ! 2:4!
М. Политано
87'
81'
Замена
Р. Пуч
️️️️
Ф. Торрес
Замена
А. Петанья
️️️️
Л. Инсинье
81'
75'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
П. Обамеянг
75'
Замена
У. Дембеле
️️️️
А. Траоре
75'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Педри
Замена
Ф. Гулам
️️️️
В. Осимхен
74'
Замена
А. Унас
️️️️
М. Руй
74'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
П. Зелински
73'
Желтая карточка
Ф. Руис
62'
62'
Замена
Гави
️️️️
С. Бускетс
59'
ГОЛ! 1:4!
П. Обамеянг
Пас отдал
А. Траоре
Желтая карточка
П. Зелински
56'
Замена
М. Политано
️️️️
Д. Демме
46'
45'
ГОЛ! 1:3!
Ж. Пике
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Инсинье
23'
13'
ГОЛ! 0:2!
Ф. де Йонг
Пас отдал
Ф. Торрес
8'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Альба
Пас отдал
А. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
20
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
24
Адама Траоре
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
21
Маттео Политано
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
6
Гави
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
6
Мариу Руй
3
Кулибали
13
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
20
Зелински
8
Руис
6
Демме
10
Инсинье
99
Эльмас
45
Осимхен
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
8
Дест
33
Араухо
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
21
де Йонг
8
Педри
24
Траоре
9
Торрес
7
Обамеянг
45
Осимхен
13
Гулам
13
Гулам
45
Осимхен
6
Демме
21
Политано
21
Политано
6
Демме
6
Мариу Руй
96
Унас
96
Унас
6
Мариу Руй
10
Инсинье
37
Петанья
37
Петанья
10
Инсинье
20
Зелински
10
Мертенс
10
Мертенс
20
Зелински
8
Педри
6
Гонсалес
6
Гонсалес
8
Педри
5
Бускетс
6
Гави
6
Гави
5
Бускетс
9
Торрес
10
Пуч
10
Пуч
9
Торрес
24
Траоре
10
Дембеле
10
Дембеле
24
Траоре
7
Обамеянг
26
де Йонг
26
де Йонг
7
Обамеянг
Остались в запасе
Наполи
Барселона
1
Давид Оспина
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Наполи - Барселона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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