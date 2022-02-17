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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Барселона - Наполи
Барселона - Наполи: обзор матча 17 февраля 2022
Барселона
17.02.2022, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 4 : 2
Завершен
Наполи
59'
Ф. Торрес (П)
29'
П. Зелински
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Барселона - Наполи
90'
+1
Желтая карточка
А. Мерет
Замена
Л. де Йонг
️️️️
П. Обамеянг
86'
84'
Замена
М. Руй
️️️️
Э. Эльмас
84'
Замена
К. Малку
️️️️
Ф. Ангисса
Замена
С. Дест
️️️️
О. Мингеса
81'
80'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
В. Осимхен
80'
Замена
Д. Демме
️️️️
П. Зелински
72'
Замена
А. Унас
️️️️
Л. Инсинье
70'
Желтая карточка
Ф. Руис
Замена
С. Бускетс
️️️️
Ф. де Йонг
65'
Замена
У. Дембеле
️️️️
А. Траоре
65'
Замена
Гави
️️️️
Н. Гонсалес
65'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Торрес
59'
39'
Желтая карточка
Ф. Ангисса
29'
ГОЛ! 0:1!
П. Зелински
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
10
Рики Пуч
ЦП
6
Гави
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Мариу Руй
ЛЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
4-3-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
24
Гарсия
30
Мингеса
6
Гонсалес
21
де Йонг
8
Педри
24
Траоре
9
Торрес
7
Обамеянг
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
15
Жуан
3
Кулибали
13
Ррахмани
99
Ангисса
8
Руис
20
Зелински
99
Эльмас
10
Инсинье
45
Осимхен
30
Мингеса
8
Дест
8
Дест
30
Мингеса
21
де Йонг
5
Бускетс
5
Бускетс
21
де Йонг
6
Гонсалес
6
Гави
6
Гави
6
Гонсалес
24
Траоре
10
Дембеле
10
Дембеле
24
Траоре
7
Обамеянг
26
де Йонг
26
де Йонг
7
Обамеянг
99
Эльмас
6
Мариу Руй
6
Мариу Руй
99
Эльмас
99
Ангисса
24
Малку
24
Малку
99
Ангисса
20
Зелински
6
Демме
6
Демме
20
Зелински
10
Инсинье
96
Унас
96
Унас
10
Инсинье
45
Осимхен
10
Мертенс
10
Мертенс
45
Осимхен
Остались в запасе
Барселона
Наполи
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
10
Рики Пуч
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
16
Хуберт Идасяк
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
10
Рики Пуч
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Барселона - Наполи
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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