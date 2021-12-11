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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Нью-Йорк Сити
Портленд - Нью-Йорк Сити: обзор матча 11 декабря 2021
Портленд
11.12.2021, суббота, 23:00
США. МЛС, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Нью-Йорк Сити
90+4'
Ф. Мора
41'
В. Кастелланос
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Портленд - Нью-Йорк Сити
95'
Замена
Т. Магно
️️️️
Х. Медина
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мора
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Х. Медина
Желтая карточка
Д. Чара
90'
Замена
D. Valeri
️️️️
Х. ван Ранкин
89'
88'
Желтая карточка
Ш. Джонсон
Замена
Я. Незгода
️️️️
Д. Асприлья
84'
80'
Желтая карточка
С. Родригес
80'
Замена
И. Тажури
️️️️
С. Родригес
Замена
К. Паредес
️️️️
Д. Фочив
62'
Замена
С. Морено
️️️️
С. Бланко
62'
Желтая карточка
Х. ван Ранкин
59'
41'
ГОЛ! 0:1!
В. Кастелланос
Пас отдал
М. Моралес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
21
Диего Чара
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
99
Фелипе Мора
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
26
Клаудио Браво
ЦФ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
10
Сантьяго Морено
ЦП
28
Пабло Бонилья
ЦФ
18
Зак МакГроу
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Нью-Йорк Сити
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
5
Николас Асеведо
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
2-2-1-5
12
Кларк
33
Мабиала
13
Жупарич
21
Чара
29
Бланко
8
Чара
27
Асприлья
2
ван Ранкин
26
Браво
20
Фочив
99
Мора
4-3-3
1
Джонсон
18
Калленс
6
Сэндс
27
Моралес
25
Шано
4
Тораринссон
28
Медина
10
Моралес
8
Родригес
24
Грэй
11
Кастелланос
20
Фочив
8
Паредес
8
Паредес
20
Фочив
2
ван Ранкин
8
8
2
ван Ранкин
29
Бланко
10
Морено
10
Морено
29
Бланко
27
Асприлья
11
Незгода
11
Незгода
27
Асприлья
8
Родригес
18
Тажури
18
Тажури
8
Родригес
28
Медина
11
Магно
11
Магно
28
Медина
Остались в запасе
Портленд
Нью-Йорк Сити
31
Альяж Ивачич
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
18
Зак МакГроу
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
5
Николас Асеведо
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
18
Зак МакГроу
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Остались в запасе
29
Gedion Zelalem
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
5
Николас Асеведо
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Портленд - Нью-Йорк Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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