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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Алания - Арсенал
Алания - Арсенал: обзор матча 02 марта 2022
Алания
02.03.2022, среда, 16:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Арсенал
4'
В. Хубулов
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Алания - Арсенал
Желтая карточка
С. Качмазов
90'
+2
Замена
А. Бутаев
️️️️
А. Хабалов
85'
82'
Замена
К. Панченко
️️️️
К. Кангва
81'
Желтая карточка
Г. Чаушич
70'
Желтая карточка
М. Беляев
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
В. Хубулов
67'
66'
Желтая карточка
У. Радакович
Замена
А. Хугаев
️️️️
А. Засеев
59'
Замена
И. Машуков
️️️️
Д. Кобесов
59'
46'
Замена
Д. Деспотович
️️️️
Е. Марков
Желтая карточка
Х. Кочиев
37'
Желтая карточка
А. Хабалов
19'
ГОЛ! 1:0!
В. Хубулов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛВ
42
Кингс Кангва
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
22
Зурико Давиташвили
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Алания
5
Алан Багаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
70
Георгий Костадинов
ЦП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
3-2-1-3-1
25
Солдатенко
4
Качмазов
15
Кочиев
5
Татаев
13
Засеев
10
Кобесов
80
Хосонов
8
Хубулов
15
Хабалов
7
Гурциев
22
Цараев
4-3-2-1
1
Коченков
88
Сокол
26
Радакович
6
Беляев
5
Степанов
42
Кангва
23
Чаушич
99
Гулиев
22
Давиташвили
10
Кангва
20
Марков
13
Засеев
8
Хугаев
8
Хугаев
13
Засеев
15
Хабалов
19
Бутаев
19
Бутаев
15
Хабалов
8
Хубулов
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
8
Хубулов
10
Кобесов
14
Машуков
14
Машуков
10
Кобесов
20
Марков
21
Деспотович
21
Деспотович
20
Марков
42
Кангва
8
Панченко
8
Панченко
42
Кангва
Остались в запасе
Алания
Арсенал
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
5
Алан Багаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
70
Георгий Костадинов
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
5
Алан Багаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
70
Георгий Костадинов
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Алания - Арсенал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
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Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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