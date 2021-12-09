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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лион - Рейнджерс
Лион - Рейнджерс: обзор матча 09 декабря 2021
Лион
09.12.2021, четверг, 20:45
Лига Европы, группа A, 6 тур
1 : 1
Завершен
Рейнджерс
48'
К. Бейсси (АГ)
42'
С. Райт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Рейнджерс
Замена
И. Слимани
️️️️
М. Дембеле
76'
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
М. Какере
76'
74'
Желтая карточка
Н. Паттерсон
73'
Замена
Д. Арибо
️️️️
К. Руф
Замена
У. Ауа
️️️️
Д. Шакири
63'
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
У. Фогель
62'
61'
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
Я. Хаджи
61'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
С. Райт
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Бейсси
48'
47'
Замена
С. Дэвис
️️️️
Г. Камара
Замена
Т. Кадевере
️️️️
К. Токо Экамби
44'
42'
ГОЛ! 0:1!
С. Райт
Пас отдал
Г. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
28
Уго Фогель
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
8
Максанс Какере
ЦП
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Райан Шерки
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
11
Скотт Райт
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Лион
16
Кейн Боннви
ВР
1
Антони Лопеш
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
9
Тино Кадевере
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
2
Росс МакКрори
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
4-2-2-2
23
Поллерсбек
17
Энрике
3
Да Силва
23
Люкеба
28
Фогель
8
Какере
8
Кейта
10
Шерки
10
Шакири
9
Дембеле
9
Экамби
4-2-3-1
33
МакЛафлин
2
Паттерсон
3
Бейсси
6
Голдсон
3
Баришич
6
Ландстрем
18
Камара
77
Кент
10
Хаджи
11
Райт
7
Руф
28
Фогель
15
Дюбуа
15
Дюбуа
28
Фогель
10
Шакири
10
Ауа
10
Ауа
10
Шакири
8
Какере
39
Гимарайнс
39
Гимарайнс
8
Какере
9
Экамби
9
Кадевере
9
Кадевере
9
Экамби
9
Дембеле
19
Слимани
19
Слимани
9
Дембеле
18
Камара
10
Дэвис
10
Дэвис
18
Камара
11
Райт
37
Эрфилд
37
Эрфилд
11
Райт
10
Хаджи
7
Бакуна
7
Бакуна
10
Хаджи
7
Руф
18
Арибо
18
Арибо
7
Руф
Остались в запасе
Лион
Рейнджерс
16
Кейн Боннви
ВР
1
Антони Лопеш
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Петер Бош
2
Росс МакКрори
ОП
1
Аллан МакГрегор
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
10
Стефен Келли
ЦП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
1
Антони Лопеш
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
1
Аллан МакГрегор
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
10
Стефен Келли
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Лион - Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
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