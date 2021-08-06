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Материалы

Мексика (мол.) - Япония (мол.)

06.08.2021, Пятница, 14:00 мск Олимпиада, Матч за 3-е место Мексика (мол.) - Япония (мол.)
Олимпиада 2020, группа A
Групповой этап, 2 тур
25 июля, воскресенье 14:00 Япония (мол.) 2:1 Мексика (мол.)
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