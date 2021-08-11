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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Форте - Чайка
Форте - Чайка: обзор матча 11 августа 2021
Форте
11.08.2021, среда, 17:00
Россия. Кубок, 1/64 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 6 : 7
Завершен
Чайка
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Форте - Чайка
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Муром
3 : 1
15.06.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Форте
2 : 3
07.06.2025
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Сибирь
2 : 2
31.05.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Калуга
2 : 0
25.05.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Форте
0 : 0
21.05.2025
Иртыш
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
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12:39
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1 сентября
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21 августа
1
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5 августа
5
Основатель «Чайки» стал новым руководителем «Ростова»
20 июля
1
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