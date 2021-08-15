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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Чита - Балтика-2
Чита - Балтика-2: обзор матча 15 августа 2021
Чита
15.08.2021, воскресенье, 09:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 5 тур
1 : 1
Завершен
Балтика-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Чита - Балтика-2
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Балтика-2
1 : 2
04.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Динамо СПб
1 : 0
26.09.2026
Балтика-2
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
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