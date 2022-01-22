Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Боавишта
Пасуш де Феррейра - Боавишта: обзор матча 22 января 2022
Пасуш де Феррейра
22.01.2022, суббота, 00:15
Португалия. Примейра, 19 тур
1 : 1
Завершен
Боавишта
42'
Антунеш (П)
85'
К. Горре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пасуш де Феррейра - Боавишта
90'
+4
Замена
Л. Сантуш
️️️️
Г. Сауэр
Замена
М. Джалу
️️️️
Л. Карлос
88'
Желтая карточка
Маракас
87'
85'
ГОЛ! 1:1!
К. Горре
81'
Желтая карточка
J. De Santis
Желтая карточка
М. Диаби
79'
Желтая карточка
J. Menezes de Almeida
78'
77'
Замена
J. De Santis
️️️️
Натан
76'
Желтая карточка
И. Вукотич
Желтая карточка
L. Silva
69'
Замена
М. Диаби
️️️️
L. Silva
69'
Замена
Э. Феррейра
️️️️
Н. Сантуш
69'
65'
Желтая карточка
К. Горре
54'
Замена
К. Горре
️️️️
P. Ntep
45'
+3
Желтая карточка
Р. Каннон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Антунеш
42'
39'
Желтая карточка
Я. Амаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
12
Jeimes Menezes de Almeida
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
22
Луис Карлос
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
9
Уилтон
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
23
Натан
ПЗ
42
Гай Макута
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Пасуш де Феррейра
22
Miguel Mota
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ЦП
44
Мохамед Диаби
ЦП
7
Элдер Феррейра
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
20
Матшой Джалу
ЦФ
Боавишта
1
Алиреза Бейранванд
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
13
Guito
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
24
Tomás Reymão
ЦП
77
Луиш Сантуш
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
21
Fran
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
4-1-1-1-3
12
2
Баксиньо
26
Маракас
5
Антунеш
2
Фонсека
46
Эустакиу
22
Карлос
10
Сантуш
45
Педру
23
9
Уилтон
3-2-2-1-2
1
Бракали
4
Каннон
12
Поросо
26
Абаскаль
23
Натан
25
Амаш
42
Макута
24
Перес
7
Сауэр
29
9
Муса
23
44
Диаби
44
Диаби
23
10
Сантуш
7
Феррейра
7
Феррейра
10
Сантуш
22
Карлос
20
Джалу
20
Джалу
22
Карлос
7
Сауэр
77
Сантуш
77
Сантуш
7
Сауэр
29
11
Горре
11
Горре
29
23
Натан
9
9
23
Натан
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Боавишта
22
Miguel Mota
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ЦП
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
1
Алиреза Бейранванд
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
13
Guito
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
24
Tomás Reymão
ЦП
21
Fran
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
22
Miguel Mota
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ЦП
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
Остались в запасе
1
Алиреза Бейранванд
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
13
Guito
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
24
Tomás Reymão
ЦП
21
Fran
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Боавишта
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
Новости команд
Все
Пасуш де Феррейра
Боавишта
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Боавишта» – «Порту»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:27
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Боавишта» – «Порту»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+