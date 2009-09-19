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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Атлетико
Барселона - Атлетико: обзор матча 19 сентября 2009
Барселона
19.09.2009, суббота, 23:55
Испания. Примера, 3 тур
5 : 2
Завершен
Атлетико
4'
З. Ибрагимович
17'
Л. Месси
32'
Д. Алвес
42'
С. Кейта
90+3'
Л. Месси
44'
С. Агуэро
84'
Д. Форлан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Атлетико
ГОЛ! 5:2!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
+3
+1
Желтая карточка
П. Ибаньес
Замена
Педро
️️️️
З. Ибрагимович
ГОЛ! 4:2!
Д. Форлан
Замена
Р. Маркес
️️️️
Ж. Пике
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
С. Агуэро
Замена
Коке
️️️️
П. Ассунсао
Замена
А. Иньеста
️️️️
Хави
Замена
К. Сантана
️️️️
Симау
ГОЛ! 4:1!
С. Агуэро
ГОЛ! 4:0!
С. Кейта
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
Т. Уйфалуши
Желтая карточка
П. Ассунсао
ГОЛ! 3:0!
Д. Алвес
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Хави
17'
ГОЛ! 1:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
С. Бускетс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
(К)
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Атлетико
13
Роберто
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
30
Томаш Уйфалуши
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
21
Луис Переа
ПЗ
20
Симау
ЛП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
11
Макси Родригес
(К)
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
9
Педро
ПВ
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
6
Коке
ЦП
23
Клебер Сантана
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
4-3-1-2
26
Вальдес
17
Максвелл
3
Пике
19
Чигринский
10
Алвес
6
Хави
5
Бускетс
20
Кейта
10
Месси
12
Анри
11
Ибрагимович
4-4-2
13
Роберто
21
Переа
30
Уйфалуши
19
Ибаньес
3
Лопес
11
Родригес
14
Хурадо
12
Ассунсао
20
Симау
10
Агуэро
10
Форлан
3
Пике
4
Маркес
4
Маркес
3
Пике
6
Хави
8
Иньеста
8
Иньеста
6
Хави
11
Ибрагимович
9
Педро
9
Педро
11
Ибрагимович
12
Ассунсао
6
Коке
6
Коке
12
Ассунсао
20
Симау
23
Сантана
23
Сантана
20
Симау
10
Агуэро
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
10
Агуэро
Остались в запасе
Барселона
Атлетико
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Барселона - Атлетико
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 23:55 (прямая)
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