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Расписание матчей
Валенсия - Арсенал
Валенсия - Арсенал: обзор матча 08 августа 2009
Валенсия
08.08.2009, суббота, 23:30
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Арсенал
76'
Л. Мигел
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Валенсия - Арсенал
Замена
️️️️
Алексис
ГОЛ! 1:0!
Л. Мигел
Замена
Ф. Мерида
️️️️
С. Фабрегас
Замена
К. Гиббс
️️️️
А. Сонг
Замена
️️️️
А. Деальберт
Замена
️️️️
Э. Банега
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Аршавин
Замена
М. Сильвестр
️️️️
Г. Клиши
Замена
Л. Фабиански
️️️️
М. Альмуния
Замена
Б. Санья
️️️️
Р. ван Перси
Замена
Эдуардо
️️️️
Н. Бендтнер
Замена
️️️️
Н. Жигич
Замена
️️️️
Х. Мата
Замена
️️️️
П. Эрнандес
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Й. Джуру
Замена
Д. Уилшир
️️️️
Э. Эбуэ
Замена
А. Траоре
️️️️
А. Диаби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
21
Давид Сильва
АП
19
Пабло Эрнандес
АП
64
Хуан Мата
АП
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
8
Александр Сонг
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Мойя
5
Деальберт
24
Марчена
4
Алексис
22
Матье
23
Мигел
11
Банега
21
Сильва
64
Мата
19
Эрнандес
19
Жигич
4-3-1-2
1
Альмуния
27
Эбуэ
5
Джуру
36
Галлас
3
Клиши
8
Сонг
5
Диаби
4
Фабрегас
28
Аршавин
32
ван Перси
32
Бендтнер
1
Альмуния
22
Фабиански
22
Фабиански
1
Альмуния
3
Клиши
16
Сильвестр
16
Сильвестр
3
Клиши
8
Сонг
3
Гиббс
3
Гиббс
8
Сонг
5
Диаби
2
Траоре
2
Траоре
5
Диаби
32
ван Перси
3
Санья
3
Санья
32
ван Перси
27
Эбуэ
10
Уилшир
10
Уилшир
27
Эбуэ
4
Фабрегас
8
Мерида
8
Мерида
4
Фабрегас
5
Джуру
21
Рэмзи
21
Рэмзи
5
Джуру
28
Аршавин
32
Уолкотт
32
Уолкотт
28
Аршавин
32
Бендтнер
9
Эдуардо
9
Эдуардо
32
Бендтнер
Остались в запасе
Валенсия
Арсенал
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Валенсия - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
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0 : 3
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0 : 1
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Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
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1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
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Информация о матче
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