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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Хиберниан
Рейнджерс - Хиберниан: обзор матча 09 февраля 2022
Рейнджерс
09.02.2022, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Хиберниан
5'
Д. Тавернье (П)
57'
А. Морелос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Хиберниан
Желтая карточка
Д. Тавернье
78'
Замена
Ф. Сакала
️️️️
С. Эрфилд
75'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Д. Арибо
75'
72'
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
Л. Стивенсон
71'
Замена
К. Доидж
️️️️
Д. Митчелл
64'
Замена
К. Мюллер
️️️️
Э. Хендерсон
60'
Желтая карточка
Л. Стивенсон
ГОЛ! 2:0!
А. Морелос
Пас отдал
Д. Тавернье
57'
50'
Желтая карточка
Р. Бушири
Желтая карточка
К. Голдсон
28'
Желтая карточка
Б. Баришич
21'
Замена
Б. Баришич
️️️️
Л. Балогун
15'
12'
Замена
С. Джаспер
️️️️
П. МакГинн
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Тавернье
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
33
Роки Бушири
ЦФ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
22
Матеуш Жуковски
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
7
Кемар Руф
ЦФ
Хиберниан
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
4-4-1-1
1
МакГрегор
3
Бейсси
6
Голдсон
27
Балогун
2
Тавернье
6
Ландстрем
18
Камара
18
Арибо
37
Эрфилд
77
Кент
9
Морелос
3-1-1-5
1
Мейси
5
Портеус
16
Стивенсон
16
МакГинн
28
Кадден
20
Хендерсон
15
Нисбет
31
Дойл-Хейз
3
Доиг
11
Митчелл
33
Бушири
27
Балогун
3
Баришич
3
Баришич
27
Балогун
18
Арибо
21
Рэмзи
21
Рэмзи
18
Арибо
37
Эрфилд
10
Сакала
10
Сакала
37
Эрфилд
16
МакГинн
19
Джаспер
19
Джаспер
16
МакГинн
20
Хендерсон
8
Мюллер
8
Мюллер
20
Хендерсон
16
Стивенсон
32
Кэмпбелл
32
Кэмпбелл
16
Стивенсон
11
Митчелл
27
Доидж
27
Доидж
11
Митчелл
Остались в запасе
Рейнджерс
Хиберниан
33
Джон МакЛафлин
ВР
22
Матеуш Жуковски
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
22
Матеуш Жуковски
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
Остались в запасе
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
23
Scott Allan
ЦП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Рейнджерс - Хиберниан
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Айброкс
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