Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Рейнджерс
Росс Каунти - Рейнджерс: обзор матча 29 января 2022
Росс Каунти
29.01.2022, суббота, 15:30
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
3 : 3
Завершен
Рейнджерс
25'
Д. Уайт
29'
Р. Чарльз-Кук
90+6'
M. Wright
5'
А. Диалло
49'
Д. Тавернье
72'
К. Голдсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Рейнджерс
ГОЛ! 3:3!
M. Wright
90'
+6
90'
Замена
Д. Ландстрем
️️️️
С. Эрфилд
Замена
M. Wright
️️️️
Д. Уайт
83'
72'
ГОЛ! 2:3!
К. Голдсон
Желтая карточка
Д. Самуэль
70'
66'
Замена
Ф. Сакала
️️️️
А. Диалло
Замена
К. Уотсон
️️️️
Д. Вокинс
65'
59'
Замена
К. Руф
️️️️
С. Иттен
Замена
Д. Самуэль
️️️️
Г. Пэтон
57'
49'
ГОЛ! 2:2!
Д. Тавернье
Пас отдал
Р. Кент
ГОЛ! 2:1!
Р. Чарльз-Кук
Пас отдал
Д. Уайт
29'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уайт
25'
Желтая карточка
Д. Болдуин
14'
Желтая карточка
Д. Вокинс
7'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Диалло
Пас отдал
Д. Арибо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
12
Гарри Пэтон
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
20
Джек Болдуин
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
18
Росс Каллахан
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
6
Бен Патон
ЦЗ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
8
Коннор Рэндалл
ЦФ
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
44
Matthew Wright
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
8
Райан Джек
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
7
Кемар Руф
ЦФ
1-3-5
13
Мэйнард-Брюэр
29
Вокинс
2
Рэмси
12
Пэтон
22
Тиллсон
77
Чарльз-Кук
10
Уайт
15
Унгбо
18
Каллахан
4
Яковитти
4-3-2-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
3
Бейсси
6
Голдсон
3
Баришич
18
Арибо
18
Камара
37
Эрфилд
16
Диалло
77
Кент
10
Иттен
29
Вокинс
15
Уотсон
15
Уотсон
29
Вокинс
12
Пэтон
9
Самуэль
9
Самуэль
12
Пэтон
10
Уайт
44
44
10
Уайт
37
Эрфилд
6
Ландстрем
6
Ландстрем
37
Эрфилд
16
Диалло
10
Сакала
10
Сакала
16
Диалло
10
Иттен
7
Руф
7
Руф
10
Иттен
Остались в запасе
Росс Каунти
Рейнджерс
1
Росс Лэйдлоу
ВР
6
Бен Патон
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ЦФ
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
8
Райан Джек
ЦП
11
Скотт Райт
ЛВ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
1
Росс Лэйдлоу
ВР
6
Бен Патон
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ЦФ
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
8
Райан Джек
ЦП
11
Скотт Райт
ЛВ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Росс Каунти - Рейнджерс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
Новости команд
Все
Росс Каунти
Рейнджерс
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
16
Первый тренер Жиркова: «У Юры великолепное чувство мяча и светлая голова»
2016.09.27 10:37
1
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+