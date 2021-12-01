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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Рейнджерс
Хиберниан - Рейнджерс: обзор матча 01 декабря 2021
Хиберниан
01.12.2021, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Рейнджерс
84'
К. Руф (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хиберниан - Рейнджерс
Желтая карточка
П. МакГинн
90'
+4
Замена
J. Murphy
️️️️
К. Кадден
86'
Замена
S. Allan
️️️️
Д. Кэмпбелл
86'
86'
Замена
Д. Ландстрем
️️️️
Р. Кент
84'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Руф
66'
Замена
К. Руф
️️️️
А. Морелос
66'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
С. Дэвис
Желтая карточка
Д. Дойл-Хейз
29'
24'
Желтая карточка
К. Голдсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
10
Мартин Бойл
ЦФ
3
Джош Доиг
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Хиберниан
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
23
Scott Allan
ЦП
14
James Scott
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
15
Jamie Murphy
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
7
Кемар Руф
ЦФ
3-2-5
1
Мейси
16
МакГинн
5
Портеус
4
Хэнлон
11
Ньюэлл
28
Кадден
3
Доиг
15
Нисбет
32
Кэмпбелл
31
Дойл-Хейз
10
Бойл
4-3-2-1
1
МакГрегор
2
Тавернье
3
Баришич
6
Голдсон
3
Бейсси
18
Арибо
18
Камара
10
Дэвис
10
Хаджи
77
Кент
9
Морелос
32
Кэмпбелл
23
23
32
Кэмпбелл
28
Кадден
15
15
28
Кадден
77
Кент
6
Ландстрем
6
Ландстрем
77
Кент
10
Дэвис
37
Эрфилд
37
Эрфилд
10
Дэвис
9
Морелос
7
Руф
7
Руф
9
Морелос
Остались в запасе
Хиберниан
Рейнджерс
13
Алекс Гогич
ОП
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
14
James Scott
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
33
Джон МакЛафлин
ВР
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
13
Алекс Гогич
ОП
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
14
James Scott
ЦФ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
7
Дрей Райт
ЦФ
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Хиберниан - Рейнджерс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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