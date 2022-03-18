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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Остенде
Юнион СЖ - Остенде: обзор матча 18 марта 2022
Юнион СЖ
18.03.2022, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Остенде
83'
Д. Ундав
9'
M. D'Arpino
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Остенде
90'
+4
Замена
Р. Д'Хез
️️️️
М. Гейе
90'
+2
Желтая карточка
А. Амаде
89'
Желтая карточка
M. D'Arpino
ГОЛ! 1:1!
Д. Ундав
Пас отдал
Г. Франсуа
83'
Замена
К. Мачида
️️️️
С. ван дер Хейден
80'
Замена
Г. Франсуа
️️️️
Й. Багер
78'
76'
Замена
А. Амаде
️️️️
Т. Эмброуз
Замена
Д. Марк
️️️️
Л. Амани
60'
Замена
А. Мильян
️️️️
К. Козловски
59'
Замена
К. Митома
️️️️
Б. Ньивкоп
46'
44'
Желтая карточка
М. Гейе
Желтая карточка
К. Козловски
24'
15'
Желтая карточка
К. Роша
14'
Желтая карточка
К. Макгихан
9'
ГОЛ! 0:1!
M. D'Arpino
Пас отдал
К. Макгихан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
10
Каспер Козловски
ЦП
94
Лоик Лапуссен
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Остенде
37
Кьел Шерпен
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
10
Алессандро Альбанезе
ЦФ
0
M. D'Arpino
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
28
Коки Мачида
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
56
Ильес Зиани
ЦП
9
Алекс Мильян
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
Остенде
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
26
Венсан Косьелло
ЦП
7
Робби Д'Хез
ЦП
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
3-5-2
1
Морис
5
Багер
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
94
Лапуссен
2
Ньивкоп
10
Амани
10
Теума
10
Козловски
94
Нильсен
26
Ундав
2-2-5
37
Шерпен
3
Урогиде
4
Медли
8
Макгихан
10
Роша
3
Танге
29
Гейе
68
Эмброуз
0
10
Альбанезе
44
ван дер Хейден
28
Мачида
28
Мачида
44
ван дер Хейден
5
Багер
19
Франсуа
19
Франсуа
5
Багер
2
Ньивкоп
22
Митома
22
Митома
2
Ньивкоп
10
Козловски
9
Мильян
9
Мильян
10
Козловски
10
Амани
25
Марк
25
Марк
10
Амани
68
Эмброуз
14
Амаде
14
Амаде
68
Эмброуз
29
Гейе
7
Д'Хез
7
Д'Хез
29
Гейе
Остались в запасе
Юнион СЖ
Остенде
21
Люка Пирар
ВР
56
Ильес Зиани
ЦП
Главный тренер
Фелис Массу
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
56
Ильес Зиани
ЦП
Остались в запасе
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Юнион СЖ - Остенде
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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