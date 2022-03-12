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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Брюгге
Остенде - Брюгге: обзор матча 12 марта 2022
Остенде
12.03.2022, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
1 : 3
Завершен
Брюгге
22'
F. Jakel
17'
С. Адамян
32'
С. Адамян
63'
К. Шерпен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остенде - Брюгге
90'
+2
Желтая карточка
Д. Одои
Замена
E. Patoulidis
️️️️
С. Фортеш
89'
Замена
Р. Д'Хез
️️️️
К. Роша
80'
80'
Замена
Н. Ланг
️️️️
С. Адамян
Замена
А. Альбанезе
️️️️
К. Данкан
72'
63'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
К. Шерпен
52'
Замена
Д. Хендри
️️️️
С. Н'Соки
32'
ГОЛ! 1:2!
С. Адамян
Желтая карточка
О. Урогиде
30'
27'
Желтая карточка
Б. Мехеле
ГОЛ! 1:1!
F. Jakel
22'
17'
ГОЛ! 0:1!
С. Адамян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
37
Кьел Шерпен
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
10
Кенни Роша
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ЦФ
0
M. D'Arpino
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остенде
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ЦП
10
Алессандро Альбанезе
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
70
Ноа Ланг
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
12
Бас Дост
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЦФ
3-2-5
37
Шерпен
3
Урогиде
15
Фортеш
3
Данкан
10
Роша
8
Макгихан
0
5
29
Гейе
68
Эмброуз
7
Сакамото
3-4-2-1
22
Миньоле
3
Одои
44
Мехеле
34
Н'Соки
22
Мата
23
Ритс
20
Ванакен
17
Бьюкенан
70
Сков Ольсен
17
Де Кетеларе
22
Адамян
10
Роша
7
Д'Хез
7
Д'Хез
10
Роша
3
Данкан
10
Альбанезе
10
Альбанезе
3
Данкан
15
Фортеш
7
7
15
Фортеш
34
Н'Соки
13
Хендри
13
Хендри
34
Н'Соки
22
Адамян
70
Ланг
70
Ланг
22
Адамян
Остались в запасе
Остенде
Брюгге
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
25
Рууд Вормер
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
12
Бас Дост
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
25
Рууд Вормер
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
12
Бас Дост
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Остенде - Брюгге
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
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