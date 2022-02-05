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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Оуд-Хеверли
Остенде - Оуд-Хеверли: обзор матча 05 февраля 2022
Остенде
05.02.2022, суббота, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
1 : 3
Завершен
Оуд-Хеверли
56'
M. D'Arpino
34'
Л. Шенгелия
48'
С. Каба
85'
М. Аль-Тамари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остенде - Оуд-Хеверли
87'
Замена
А. Де Сар
️️️️
М. Мертенс
85'
ГОЛ! 1:3!
М. Аль-Тамари
Пас отдал
К. Мерсье
Замена
E. Patoulidis
️️️️
M. D'Arpino
84'
80'
Замена
М. Аль-Тамари
️️️️
Л. Шенгелия
Замена
В. Косьелло
️️️️
Н. Бацнер
79'
76'
Желтая карточка
С. Схрайверс
61'
Замена
С. Схрайверс
️️️️
Т. Вльетинк
Замена
М. Гейе
️️️️
Р. Д'Хез
60'
Замена
Т. Сакамото
️️️️
Т. Ндика Матам
59'
ГОЛ! 1:2!
M. D'Arpino
56'
48'
ГОЛ! 0:2!
С. Каба
Пас отдал
К. Мерсье
Желтая карточка
З. Медли
45'
+1
34'
ГОЛ! 0:1!
Л. Шенгелия
Пас отдал
К. Де Норре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
37
Кьел Шерпен
ВР
4
Зек Медли
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
25
Ник Бацнер
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
0
M. D'Arpino
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Оуд-Хеверли
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
27
Леван Шенгелия
ЦП
16
Мандела Кейта
ЦП
33
Матье Мертенс
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
30
Ксавье Мерсье
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Остенде
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
28
Гийом Хуберт
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
7
Тацухиро Сакамото
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
Оуд-Хеверли
22
Рафаэль Ромо
ВР
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
7
Yannick Aguemon
ЦФ
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
2-2-5
37
Шерпен
4
Медли
3
Данкан
7
Д'Хез
8
Макгихан
16
Ндика Матам
5
3
Танге
0
68
Эмброуз
4-2-4
31
Рунарссон
91
39
Озкаджар
24
Де Норре
4
Шакла
27
Шенгелия
16
Кейта
9
Каба
30
Мерсье
77
Вльетинк
33
Мертенс
25
Бацнер
26
Косьелло
26
Косьелло
25
Бацнер
0
7
7
0
16
Ндика Матам
7
Сакамото
7
Сакамото
16
Ндика Матам
7
Д'Хез
29
Гейе
29
Гейе
7
Д'Хез
27
Шенгелия
11
Аль-Тамари
11
Аль-Тамари
27
Шенгелия
77
Вльетинк
8
Схрайверс
8
Схрайверс
77
Вльетинк
33
Мертенс
24
Де Сар
24
Де Сар
33
Мертенс
Остались в запасе
Остенде
Оуд-Хеверли
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
22
Рафаэль Ромо
ВР
5
P. Ngawa
ЦФ
7
Yannick Aguemon
ЦФ
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Остались в запасе
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
5
P. Ngawa
ЦФ
7
Yannick Aguemon
ЦФ
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Остенде - Оуд-Хеверли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
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Остенде
Оуд-Хеверли
Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
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9
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2
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1
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2019.12.28 00:15
1
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2019.11.27 21:12
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
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2019.11.27 13:29
1
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2025.02.04 12:26
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2016.01.31 08:06
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