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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Остенде
Гент - Остенде: обзор матча 25 января 2022
Гент
25.01.2022, вторник, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Остенде
74'
Э. Юлсагер
8'
Т. Эмброуз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Остенде
90'
+2
Желтая карточка
К. Макгихан
Замена
Й. Маледе
️️️️
К. Опери
89'
86'
Замена
В. Косьелло
️️️️
Н. Бацнер
77'
Замена
А. Альбанезе
️️️️
Т. Эмброуз
ГОЛ! 1:1!
Э. Юлсагер
Пас отдал
М. Самуас
74'
Замена
Д. Лемаич
️️️️
Д. Бруно
69'
Замена
С. Кумс
️️️️
Э. Овусу
69'
67'
Замена
М. Гейе
️️️️
Р. Д'Хез
59'
Желтая карточка
К. Данкан
46'
Замена
Д. Атанга
️️️️
Т. Ндика Матам
36'
Желтая карточка
А. Танге
Желтая карточка
А. Кастро-Монтес
30'
8'
ГОЛ! 0:1!
Т. Эмброуз
Пас отдал
Р. Д'Хез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
26
Синан Болат
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
18
Матис Самуас
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остенде
4
Зек Медли
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
7
Робби Д'Хез
ЦП
28
Гийом Хуберт
ЦФ
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
7
Тацухиро Сакамото
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
24
Свен Кумс
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Остенде
91
Richmond Badu
ВР
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
29
Махтар Гейе
ЦФ
10
Алессандро Альбанезе
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
17
Давид Атанга
ЦФ
3-3-3-1
26
Болат
31
Годо
2
Окуму
17
Кастро-Монтес
21
Опери
42
Овусу
21
Ханше-Ольсен
18
Самуас
4
де Сар
17
Юлсагер
9
Бруно
2-2-5
4
Медли
3
Данкан
8
Макгихан
7
Д'Хез
68
Эмброуз
3
Танге
7
Сакамото
25
Бацнер
5
42
Овусу
24
Кумс
24
Кумс
42
Овусу
9
Бруно
22
Лемаич
22
Лемаич
9
Бруно
21
Опери
14
Маледе
14
Маледе
21
Опери
25
Бацнер
26
Косьелло
26
Косьелло
25
Бацнер
7
Д'Хез
29
Гейе
29
Гейе
7
Д'Хез
68
Эмброуз
10
Альбанезе
10
Альбанезе
68
Эмброуз
16
Ндика Матам
17
Атанга
17
Атанга
16
Ндика Матам
Остались в запасе
Гент
Остенде
25
Нуриу
ЛЗ
33
Дави Руф
ВР
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
91
Richmond Badu
ВР
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
27
Marko Kvasina
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
25
Нуриу
ЛЗ
33
Дави Руф
ВР
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
Остались в запасе
91
Richmond Badu
ВР
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
27
Marko Kvasina
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Гент - Остенде
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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