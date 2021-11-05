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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Остенде
Оуд-Хеверли - Остенде: обзор матча 05 ноября 2021
Оуд-Хеверли
05.11.2021, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Остенде
65'
К. Мерсье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оуд-Хеверли - Остенде
Замена
Д. Уедраого
️️️️
К. Мерсье
90'
+1
Замена
K. Rezaei
️️️️
М. Мертенс
89'
Вторая желтая
М. Аль-Тамари
79'
70'
Замена
Т. Эмброуз
️️️️
Р. Д'Хез
Желтая карточка
М. Аль-Тамари
69'
69'
Замена
Д. Атанга
️️️️
А. Амаде
ГОЛ! 1:0!
К. Мерсье
65'
64'
Желтая карточка
Р. Д'Хез
43'
Желтая карточка
F. Jakel
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
22
Рафаэль Ромо
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
16
Мандела Кейта
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
30
Ксавье Мерсье
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Остенде
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
7
Робби Д'Хез
ЦП
5
Frederik Jakel
ЦФ
0
M. D'Arpino
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
10
Кенни Роша
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Оуд-Хеверли
31
Рунар Рунарссон
ВР
33
Кристиян Малинов
ЦП
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
7
Yannick Aguemon
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
Остенде
4
Зек Медли
ЦЗ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
17
Давид Атанга
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
4-2-4
22
Ромо
4
Шакла
39
Озкаджар
24
Де Норре
91
11
Аль-Тамари
16
Кейта
8
Схрайверс
9
Каба
33
Мертенс
30
Мерсье
3-1-1-5
2
Вайлин
15
Фортеш
27
Капон
14
Амаде
7
Д'Хез
0
27
10
Роша
28
Хуберт
25
Бацнер
33
Мертенс
11
11
33
Мертенс
30
Мерсье
15
Уедраого
15
Уедраого
30
Мерсье
14
Амаде
17
Атанга
17
Атанга
14
Амаде
7
Д'Хез
68
Эмброуз
68
Эмброуз
7
Д'Хез
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Остенде
31
Рунар Рунарссон
ВР
33
Кристиян Малинов
ЦП
7
Yannick Aguemon
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
4
Зек Медли
ЦЗ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
33
Кристиян Малинов
ЦП
7
Yannick Aguemon
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
Остались в запасе
4
Зек Медли
ЦЗ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Оуд-Хеверли - Остенде
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
Новости команд
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Оуд-Хеверли
Остенде
Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
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9
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2
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2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
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2019.11.27 21:12
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2019.11.27 13:29
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