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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Гент
Остенде - Гент: обзор матча 08 августа 2021
Остенде
08.08.2021, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Гент
73'
М. Гейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остенде - Гент
90'
+5
Желтая карточка
С. Кумс
85'
Замена
С. Кумс
️️️️
Ж. де Сар
77'
Замена
Д. Бруно
️️️️
Й. Маледе
77'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
Э. Юлсагер
ГОЛ! 1:0!
М. Гейе
Пас отдал
Т. Ндика Матам
73'
Замена
Н. Бацнер
️️️️
И. Бонен
58'
Замена
Т. Эмброуз
️️️️
M. Kvasina
57'
Желтая карточка
М. Гейе
51'
Желтая карточка
И. Бонен
45'
+1
Желтая карточка
А. Танге
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
13
Джек Хендри
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
3
Артур Теате
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
10
Кенни Роша
ЦФ
7
Инди Бонен
ЦФ
0
M. D'Arpino
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
9
Тарик Тиссудали
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
2
Жозеф Окуму
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Остенде
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
90
Мохамед Берте
ЦП
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
24
Свен Кумс
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
4
Адевале Оладойе
ЦФ
1-1-5
13
Хендри
14
Амаде
10
Роша
29
Гейе
0
7
Бонен
27
4-4-3
26
Болат
17
Кастро-Монтес
32
Нгаду-Нгаджуй
21
Ханше-Ольсен
25
Нуриу
17
Юлсагер
8
Оджиджа-Офое
4
де Сар
18
Самуас
2
Окуму
14
Маледе
9
Тиссудали
27
68
Эмброуз
68
Эмброуз
27
7
Бонен
25
Бацнер
25
Бацнер
7
Бонен
4
де Сар
24
Кумс
24
Кумс
4
де Сар
17
Юлсагер
29
Депуатр
29
Депуатр
17
Юлсагер
14
Маледе
9
Бруно
9
Бруно
14
Маледе
Остались в запасе
Остенде
Гент
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
90
Мохамед Берте
ЦП
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
21
Кристофер Опери
ЛЗ
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
4
Адевале Оладойе
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Остались в запасе
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
90
Мохамед Берте
ЦП
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристофер Опери
ЛЗ
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
4
Адевале Оладойе
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Вим Де Деккер
Статистика матча Остенде - Гент
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
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