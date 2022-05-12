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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Арсенал
Тоттенхэм - Арсенал: обзор матча 12 мая 2022
Тоттенхэм
12.05.2022, четверг, 21:45
Англия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Арсенал
22'
Г. Кейн (П)
37'
Г. Кейн
47'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Арсенал
90'
+1
Желтая карточка
Г. Джака
88'
Желтая карточка
М. Эдегор
86'
Желтая карточка
Э. Смит-Роу
Замена
Д. Родон
️️️️
Б. Дэвис
82'
76'
Замена
Н. Тавареш
️️️️
Габриэль
73'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Э. Нкетиа
Замена
Л. Моура
️️️️
Д. Кулушевски
72'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Х. Сон
72'
64'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
Г. Мартинелли
ГОЛ! 3:0!
Х. Сон
47'
ГОЛ! 2:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Р. Бентанкур
37'
33'
Вторая желтая
Р. Холдинг
26'
Желтая карточка
Р. Холдинг
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Кейн
22'
Желтая карточка
Б. Дэвис
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
5
Такехиро Томиясу
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
14
Майкл Крейг
ОП
7
Элфи Девайн
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
28
Чарли Патино
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Льорис
4
Дэвис
6
Санчес
15
Дайер
30
Сессеньон
22
Эмерсон
30
Бентанкур
23
Хейбьерг
7
Сон
21
Кулушевски
9
Кейн
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
21
Соареш
6
Холдинг
6
Габриэль
5
Томиясу
34
Джака
6
Эль-Ненни
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
9
Нкетиа
4
Дэвис
6
Родон
6
Родон
4
Дэвис
7
Сон
34
Бергвейн
34
Бергвейн
7
Сон
21
Кулушевски
7
Моура
7
Моура
21
Кулушевски
6
Габриэль
17
Тавареш
17
Тавареш
6
Габриэль
7
Мартинелли
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
7
Мартинелли
9
Нкетиа
91
Ляказетт
91
Ляказетт
9
Нкетиа
Остались в запасе
Тоттенхэм
Арсенал
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
14
Майкл Крейг
ОП
7
Элфи Девайн
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Бернд Лено
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
28
Чарли Патино
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
14
Майкл Крейг
ОП
7
Элфи Девайн
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
28
Чарли Патино
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Тоттенхэм - Арсенал
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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