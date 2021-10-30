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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Арсенал
Лестер - Арсенал: обзор матча 30 октября 2021
Лестер
30.10.2021, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
5'
Габриэль
18'
Э. Смит-Роу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Арсенал
90'
Замена
С. Колашинац
️️️️
Э. Смит-Роу
84'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Б. Сака
Желтая карточка
Д. Варди
75'
Замена
П. Дака
️️️️
Д. Мэддисон
71'
Желтая карточка
Д. Эванс
68'
58'
Замена
М. Эдегор
️️️️
А. Ляказетт
Замена
Х. Барнс
️️️️
Д. Амарти
46'
Замена
А. Лукман
️️️️
К. Ихеначо
46'
18'
ГОЛ! 0:2!
Э. Смит-Роу
5'
ГОЛ! 0:1!
Габриэль
Пас отдал
Б. Сака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Николя Пепе
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Шмейхель
12
Амарти
35
Эванс
2
Сеюнджу
33
Томас
34
Сумаре
21
Кастань
18
Тилеманс
10
Мэддисон
9
Варди
17
Ихеначо
4-2-2-2
32
Рэмсдейл
5
Томиясу
4
Уайт
6
Габриэль
17
Тавареш
18
Парти
6
Локонга
7
Сака
32
Смит-Роу
7
Обамеянг
91
Ляказетт
17
Ихеначо
11
Лукман
11
Лукман
17
Ихеначо
12
Амарти
11
Барнс
11
Барнс
12
Амарти
10
Мэддисон
27
Дака
27
Дака
10
Мэддисон
32
Смит-Роу
23
Колашинац
23
Колашинац
32
Смит-Роу
91
Ляказетт
8
Эдегор
8
Эдегор
91
Ляказетт
7
Сака
19
Пепе
19
Пепе
7
Сака
Остались в запасе
Лестер
Арсенал
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Лестер - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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