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Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед

29.08.2021, Воскресенье, 18:30 мск Вулверхэмптон, стадион Мулинекс Англия. Премьер-лига, 3 тур Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
38 тур
23 мая, воскресенье 18:00 Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед
16 тур
29 декабря, вторник 23:00 Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
25 тур
1 февраля, суббота 20:30 Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон
2 тур
19 августа, понедельник 22:00 Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок (2019/2020)
1/32 финала
15 января, среда 22:45 Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
1/32 финала
4 января, суббота 20:31 Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
33 тур
2 апреля, вторник 21:45 Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед
6 тур
22 сентября, суббота 17:00 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон
Англия. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
16 марта, суббота 22:55 Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
29 тур
18 марта, воскресенье 17:30 Вулверхэмптон 0:5 Манчестер Юнайтед
15 тур
10 декабря, суббота 19:00 Манчестер Юнайтед 4:1 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
26 тур
5 февраля, суббота 20:30 Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед
11 тур
6 ноября, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 2:1 Вулверхэмптон
Англия. Кубок лиги (2010/2011)
1/8 финала
26 октября, вторник 23:00 Манчестер Юнайтед 3:2 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
29 тур
6 марта, суббота 20:30 Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед
17 тур
15 декабря, вторник 23:00 Манчестер Юнайтед 3:0 Вулверхэмптон
Кубок Английской лиги (2009/2010)
3-й раунд,
23 сентября, среда 23:00 Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
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