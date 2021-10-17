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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Ворскла
Александрия - Ворскла: обзор матча 17 октября 2021
Александрия
17.10.2021, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Ворскла
53'
И. Калюжный
14'
Ранжел
39'
Ранжел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Ворскла
Желтая карточка
В. Бабогло
90'
+4
90'
+3
Замена
A. Codjovi
️️️️
О. Тилль
Желтая карточка
К. Дубра
89'
88'
Желтая карточка
О. Тилль
Замена
С. Гринь
️️️️
И. Кирюханцев
86'
77'
Желтая карточка
Ранжел
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
77'
Вторая желтая
О. Кожушко
76'
70'
Замена
Д. Кравчук
️️️️
И. Песич
Желтая карточка
О. Кожушко
67'
66'
Замена
Б. Кушниренко
️️️️
С. Яворский
ГОЛ! 1:2!
И. Калюжный
Пас отдал
И. Кирюханцев
53'
Замена
О. Кожушко
️️️️
В. Одарюк
46'
Замена
Д. Устименко
️️️️
C. Spinelli
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
Ранжел
Пас отдал
Р. Степанюк
Замена
С. Рыбалка
️️️️
К. Ковалец
23'
14'
ГОЛ! 0:1!
Ранжел
Пас отдал
И. Песич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
6
Кирилл Ковалец
ЦП
8
Владимир Одарюк
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
5
Иван Калюжный
ЦФ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦФ
77
Claudio Spinelli
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
14
Ибраим Кане
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
77
Иван Песич
ЦФ
38
Артем Челядин
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
7
Руслан Степанюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Александрия
25
Glib Bukhal
ЦЗ
7
Александр Демченко
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
7
Олег Кожушко
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
23
Юрий Копина
ЦФ
37
Сергей Рыбалка
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Ворскла
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
65
Amilcar Codjovi
ЦП
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
30
Иван Нестеренко
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
3-2-1-5
70
Кирюханцев
11
Мирошниченко
9
Цуриков
4
Дубра
4
Бабогло
6
Ковалец
31
Билык
77
8
Дрышлюк
5
Калюжный
8
Одарюк
4-2-4
31
Ризнык
44
Пердута
5
Тамм
13
Яворский
14
Кане
6
Скляр
18
Тилль
7
Степанюк
99
Ранжел
38
Челядин
77
Песич
70
Кирюханцев
50
Гринь
50
Гринь
70
Кирюханцев
8
Одарюк
7
Кожушко
7
Кожушко
8
Одарюк
6
Ковалец
37
Рыбалка
37
Рыбалка
6
Ковалец
77
9
Устименко
9
Устименко
77
13
Яворский
77
Кушниренко
77
Кушниренко
13
Яворский
18
Тилль
65
65
18
Тилль
77
Песич
21
Кравчук
21
Кравчук
77
Песич
Остались в запасе
Александрия
Ворскла
25
Glib Bukhal
ЦЗ
7
Александр Демченко
ЦП
57
Александр Мельник
ЦФ
23
Юрий Копина
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
30
Иван Нестеренко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
25
Glib Bukhal
ЦЗ
7
Александр Демченко
ЦП
57
Александр Мельник
ЦФ
23
Юрий Копина
ЦФ
Остались в запасе
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
30
Иван Нестеренко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Александрия - Ворскла
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
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