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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Кубань
Торпедо - Кубань: обзор матча 21 мая 2022
Торпедо
21.05.2022, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 38 тур
2 : 2
Завершен
Кубань
61'
О. Кожемякин
90+1'
А. Померко (П)
42'
И. Енин (АГ)
76'
К. Большаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Кубань
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Померко
90'
+1
90'
Желтая карточка
И. Петров
Желтая карточка
Е. Прошкин
86'
82'
Замена
А. Саркисов
️️️️
М. Лаук
76'
ГОЛ! 1:2!
К. Большаков
Замена
Е. Прошкин
️️️️
М. Султонов
72'
Желтая карточка
О. Кожемякин
67'
62'
Замена
В. Алейников
️️️️
Н. Абдоков
ГОЛ! 1:1!
О. Кожемякин
61'
Замена
В. Адаев
️️️️
И. Темников
61'
Замена
А. Орехов
️️️️
И. Енин
61'
Замена
Д. Лаптев
️️️️
А. Калмыков
61'
46'
Замена
И. Безденежных
️️️️
В. Чуперка
42'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
И. Енин
14'
Желтая карточка
В. Чуперка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
35
Иван Енин
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
10
Максим Лаук
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
10
Илья Петров
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
52
Владимир Лобкарев
АП
99
Нури Абдоков
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
2
Илья Елисеев
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
9
Владислав Адаев
ЛВ
7
Александр Рязанцев
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
25
Егор Дорохов
ЦФ
Кубань
1
Андрей Климович
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
11
Вадим Карев
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
90
Георгий Месхи
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
4-2-1-1-2
16
Ботнарь
44
Самсонов
5
Шумских
22
Кожемякин
11
Темников
20
Померко
35
Енин
52
Нетфуллин
28
Султонов
90
Калмыков
10
Лебеденко
3-2-3-1-1
1
Нестеренко
22
Хомуха
27
Грицаенко
31
Большаков
81
Сидоров
10
Лаук
10
Петров
36
Гурфов
92
Чуперка
52
Лобкарев
99
Абдоков
28
Султонов
28
Прошкин
28
Прошкин
28
Султонов
35
Енин
27
Орехов
27
Орехов
35
Енин
11
Темников
9
Адаев
9
Адаев
11
Темников
90
Калмыков
10
Лаптев
10
Лаптев
90
Калмыков
99
Абдоков
38
Алейников
38
Алейников
99
Абдоков
92
Чуперка
87
Безденежных
87
Безденежных
92
Чуперка
10
Лаук
11
Саркисов
11
Саркисов
10
Лаук
Остались в запасе
Торпедо
Кубань
26
Павел Седько
ЛВ
56
Александр Довбня
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
2
Илья Елисеев
ПЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
25
Егор Дорохов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
1
Андрей Климович
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
90
Георгий Месхи
ЦП
11
Вадим Карев
ЛВ
Остались в запасе
26
Павел Седько
ЛВ
56
Александр Довбня
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
2
Илья Елисеев
ПЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
25
Егор Дорохов
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
90
Георгий Месхи
ЦП
11
Вадим Карев
ЛВ
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Торпедо - Кубань
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург)
Наиль Сейфетдинов (Казань)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Сергей Андреев (Новосибирск)
Стадион:
Спортгородок в Лужниках
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