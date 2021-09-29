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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Оренбург
Кубань - Оренбург: обзор матча 29 сентября 2021
Кубань
29.09.2021, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
0 : 1
Завершен
Оренбург
39'
Д. Фамейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань - Оренбург
90'
+1
Замена
А. Миронов
️️️️
Ю. Ковалев
Замена
Р. Гиголаев
️️️️
М. Лаук
80'
Желтая карточка
М. Сидоров
77'
76'
Замена
Н. Прудников
️️️️
С. Бреев
64'
Желтая карточка
А. Малых
53'
Желтая карточка
Т. Аюпов
46'
Замена
Н. Титков
️️️️
А. Шаболин
Желтая карточка
А. Грицаенко
45'
39'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фамейе
Замена
А. Козлов
️️️️
Н. Абдоков
25'
23'
Желтая карточка
Р. Гойкович
Желтая карточка
Н. Кармаев
11'
Желтая карточка
А. Саркисов
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Андрей Климович
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
10
Илья Петров
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
38
Василий Алейников
ОП
17
Ника Гиголаев
ПП
90
Кирилл Климов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
60
Владислав Полетаев
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
9
Давид Бидловский
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
4-2-3-1
1
Климович
81
Сидоров
30
Таказов
45
Кармаев
27
Грицаенко
10
Петров
36
Гурфов
10
Лаук
99
Абдоков
52
Лобкарев
11
Саркисов
4-1-3-1-1
1
Кеняйкин
12
Малых
3
Сиваков
3
Гойкович
15
Эктов
8
Аюпов
17
Ковалев
23
Бреев
55
Капленко
11
Шаболин
7
Фамейе
10
Лаук
13
Гиголаев
13
Гиголаев
10
Лаук
99
Абдоков
32
Козлов
32
Козлов
99
Абдоков
11
Шаболин
18
Титков
18
Титков
11
Шаболин
17
Ковалев
8
Миронов
8
Миронов
17
Ковалев
23
Бреев
11
Прудников
11
Прудников
23
Бреев
Остались в запасе
Кубань
Оренбург
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
38
Василий Алейников
ОП
17
Ника Гиголаев
ПП
90
Кирилл Климов
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
1
Евгений Гошев
ВР
60
Владислав Полетаев
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
38
Василий Алейников
ОП
17
Ника Гиголаев
ПП
90
Кирилл Климов
ЦФ
Остались в запасе
77
Владимир Писарский
ЦФ
1
Евгений Гошев
ВР
60
Владислав Полетаев
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Кубань - Оренбург
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Стадион:
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