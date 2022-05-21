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РПЛ 2026/2027
Динамо - Сочи
Динамо - Сочи: обзор матча 21 мая 2022
Динамо
21.05.2022, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 5
Завершен
Сочи
8'
К. Нобоа (АГ)
27'
А. Юсупов
33'
М. Кассьерра
40'
М. Кассьерра
45+2'
К. Нобоа (П)
68'
М. Кассьерра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Сочи
81'
Замена
Д. Прохин
️️️️
В. Дркушич
81'
Замена
И. Юрганов
️️️️
А. Юсупов
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
Д. Скопинцев
72'
Замена
А. Кутицкий
️️️️
А. Захарян
72'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
С. Шиманьски
72'
70'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
М. Кассьерра
68'
ГОЛ! 1:5!
М. Кассьерра
Пас отдал
К. Заика
Замена
В. Грулев
️️️️
Ф. Смолов
65'
62'
Замена
К. Заика
️️️️
Т. Маргасов
62'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
В. Ангбан
58'
Желтая карточка
Т. Маргасов
Красная карточка
Д. Лесовой
57'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Н. Моро
46'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:4!
К. Нобоа
45'
+1
Желтая карточка
С. Терехов
40'
ГОЛ! 1:3!
М. Кассьерра
Пас отдал
К. Нобоа
33'
ГОЛ! 1:2!
М. Кассьерра
27'
ГОЛ! 1:1!
А. Юсупов
Пас отдал
Родригао
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Нобоа
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
17
Себастьян Шиманьски
АП
88
Даниил Лесовой
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
17
Артем Макарчук
ЛАЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
32
Сергей Терехов
ПАЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
75
Иван Будачев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Никита Бурмистров
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Лещук
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
4
Евгеньев
2
Варела
74
Фомин
6
Моро
88
Лесовой
17
Шиманьски
23
Захарян
90
Смолов
3-3-2-2
16
Адамов
34
Маргасов
5
Родригао
16
Дркушич
32
Терехов
15
Цаллагов
17
Макарчук
16
Нобоа
4
Юсупов
9
Кассьерра
7
Ангбан
90
Смолов
27
Грулев
27
Грулев
90
Смолов
23
Захарян
50
Кутицкий
50
Кутицкий
23
Захарян
7
Скопинцев
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
7
Скопинцев
6
Моро
70
Тюкавин
70
Тюкавин
6
Моро
17
Шиманьски
91
Гладышев
91
Гладышев
17
Шиманьски
16
Дркушич
27
Прохин
27
Прохин
16
Дркушич
4
Юсупов
20
Юрганов
20
Юрганов
4
Юсупов
34
Маргасов
27
Заика
27
Заика
34
Маргасов
7
Ангбан
18
Бурмистров
18
Бурмистров
7
Ангбан
9
Кассьерра
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
9
Кассьерра
Остались в запасе
Динамо
Сочи
77
Денис Макаров
ПВ
1
Антон Шунин
ВР
75
Иван Будачев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
Главный тренер
Сандро Шварц
12
Николай Заболотный
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
77
Денис Макаров
ПВ
1
Антон Шунин
ВР
75
Иван Будачев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Динамо - Сочи
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Игорь Демешко
Рустам Мухтаров
Дополнительные помощники:
VAR – Иван Сиденков; AVAR – Егор Болховитин
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Сергей Лапочкин
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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