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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Сочи
Рубин - Сочи: обзор матча 30 апреля 2022
Рубин
30.04.2022, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 6
Завершен
Сочи
26'
Т. Маргасов
42'
Жоаозиньо
52'
М. Кассьерра
83'
К. Заика
84'
И. Попов
90+2'
Г. Мелкадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Сочи
90'
+2
ГОЛ! 0:6!
Г. Мелкадзе
Замена
К. Климов
️️️️
В. Игнатьев
85'
84'
ГОЛ! 0:5!
И. Попов
Замена
Г. Онугха
️️️️
В. Лисакович
84'
83'
ГОЛ! 0:4!
К. Заика
Пас отдал
И. Попов
78'
Замена
К. Заика
️️️️
Жоаозиньо
Замена
Д. Кузнецов
️️️️
О. Абильдгор
72'
71'
Замена
И. Попов
️️️️
М. Кассьерра
67'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Н. Бурмистров
67'
Замена
В. Ангбан
️️️️
К. Нобоа
52'
ГОЛ! 0:3!
М. Кассьерра
Замена
С. Бакаев
️️️️
М. Апшацев
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
Жоаозиньо
26'
Желтая карточка
А. Макарчук
26'
ГОЛ! 0:1!
Т. Маргасов
Пас отдал
М. Кассьерра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
17
Артем Макарчук
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
22
Жоаозиньо
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Рубин
98
Артем Исмагилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
23
Денис Михайлов
ЦП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
90
Кирилл Климов
ЦФ
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
27
Кирилл Заика
ПЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
3-3-1-2-1
99
Дюпин
31
Зотов
2
Тесленко
3
Тальби
71
Самошников
28
Абильдгор
20
Игнатьев
6
Апшацев
17
Зуев
11
Ломовицкий
99
Лисакович
4-1-1-3-1
16
Адамов
34
Маргасов
27
Прохин
16
Дркушич
32
Терехов
15
Цаллагов
16
Нобоа
18
Бурмистров
22
Жоаозиньо
17
Макарчук
9
Кассьерра
28
Абильдгор
44
Кузнецов
44
Кузнецов
28
Абильдгор
6
Апшацев
17
Бакаев
17
Бакаев
6
Апшацев
99
Лисакович
7
Онугха
7
Онугха
99
Лисакович
20
Игнатьев
90
Климов
90
Климов
20
Игнатьев
22
Жоаозиньо
27
Заика
27
Заика
22
Жоаозиньо
16
Нобоа
7
Ангбан
7
Ангбан
16
Нобоа
9
Кассьерра
71
Попов
71
Попов
9
Кассьерра
18
Бурмистров
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
18
Бурмистров
Остались в запасе
Рубин
Сочи
47
Иван Савицкий
ЛЗ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
98
Артем Исмагилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
23
Денис Михайлов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
47
Иван Савицкий
ЛЗ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
98
Артем Исмагилов
ВР
30
Никита Медведев
ВР
23
Денис Михайлов
ЦП
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Рубин - Сочи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
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