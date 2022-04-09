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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Динамо
Нижний Новгород - Динамо: обзор матча 09 апреля 2022
Нижний Новгород
09.04.2022, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Динамо
87'
К. Гоцук (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Динамо
90'
Замена
А. Кутицкий
️️️️
Ф. Смолов
87'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. Гоцук
Замена
И. Горбунов
️️️️
И. Берковский
82'
76'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Д. Макаров
Желтая карточка
Милсон
70'
Замена
Милсон
️️️️
Т. Сулейманов
67'
61'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
В. Грулев
Желтая карточка
Д. Ткачук
52'
32'
Желтая карточка
А. Захарян
Желтая карточка
Т. Сулейманов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
31
Денис Ткачук
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
17
Илья Берковский
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
5
Кирилл Кравцов
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
17
Ричи Эннин
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
23
Арсен Захарян
АП
17
Себастьян Шиманьски
АП
77
Денис Макаров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
73
Альберт Шарипов
ЦП
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
50
Александр Кутицкий
ОП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
4-2-1-2-1
25
Нигматуллин
31
Ткачук
24
Гоцук
5
Масоэро
89
Стоцкий
22
Каккоев
5
Кравцов
78
Калинский
17
Берковский
17
Эннин
99
Сулейманов
4-1-3-2
1
Шунин
2
Варела
4
Сазонов
4
Евгеньев
93
Лаксальт
74
Фомин
77
Макаров
17
Шиманьски
27
Грулев
90
Смолов
23
Захарян
17
Берковский
17
Горбунов
17
Горбунов
17
Берковский
99
Сулейманов
7
Милсон
7
Милсон
99
Сулейманов
90
Смолов
50
Кутицкий
50
Кутицкий
90
Смолов
27
Грулев
88
Лесовой
88
Лесовой
27
Грулев
77
Макаров
70
Тюкавин
70
Тюкавин
77
Макаров
Остались в запасе
Нижний Новгород
Динамо
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
Главный тренер
Александр Кержаков
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Нижний Новгород - Динамо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Александр Богданов
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Иванов; AVAR – Алексей Воронцов
Резервный судья:
Игорь Низовцев
Инспектор:
Юрий Чеботарев
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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