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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Химки
Локомотив - Химки: обзор матча 06 марта 2022
Локомотив
06.03.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
3 : 2
Завершен
Химки
8'
Д. Керк
21'
В. Изидор
80'
Я. Кухта
6'
Д. Ламкель Зе
72'
Д. Ламкель Зе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Химки
Пенальти не реализован!
Р. Жемалетдинов
90'
+3
Замена
М. Петров
️️️️
В. Изидор
88'
86'
Замена
Б. Сабович
️️️️
И. Камышев
83'
Желтая карточка
З. Волков
81'
Желтая карточка
Д. Ламкель Зе
ГОЛ! 3:2!
Я. Кухта
Пас отдал
Р. Жемалетдинов
80'
Замена
М. Ненахов
️️️️
Д. Живоглядов
73'
72'
ГОЛ! 2:2!
Д. Ламкель Зе
Пас отдал
Э. Набиуллин
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
Д. Керк
67'
54'
Замена
Б. Магомедов
️️️️
К. Боженов
53'
Замена
️️️️
Н. Главчич
Желтая карточка
В. Изидор
48'
42'
Вторая желтая
Б. Виана
35'
Желтая карточка
К. Боженов
34'
Замена
Э. Набиуллин
️️️️
Ю. Жирков
29'
Желтая карточка
Ю. Жирков
ГОЛ! 2:1!
В. Изидор
Пас отдал
Д. Баринов
21'
Желтая карточка
К. Марадишвили
18'
15'
Желтая карточка
Б. Виана
ГОЛ! 1:1!
Д. Керк
Пас отдал
Д. Баринов
8'
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ламкель Зе
Пас отдал
Д. Глушаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Лоськов
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
35
Неманья Главчич
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Локомотив
54
Никита Матюнин
ВР
16
Андрей Савин
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
Химки
9
Александр Руденко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
14
Бесард Сабович
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
3-1-2-2-2
53
Худяков
31
Рыбус
23
Мампасси
27
Живоглядов
6
Баринов
6
Бабкин
22
Марадишвили
10
Жемалетдинов
9
Керк
7
Кухта
18
Изидор
3-2-3-2
22
Лантратов
2
Виана
15
Тихий
20
Волков
87
Боженов
18
Жирков
35
Главчич
11
Камышев
88
Глушаков
44
Кухарчук
60
Ламкель Зе
27
Живоглядов
24
Ненахов
24
Ненахов
27
Живоглядов
18
Изидор
73
Петров
73
Петров
18
Изидор
9
Керк
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
9
Керк
18
Жирков
3
Набиуллин
3
Набиуллин
18
Жирков
11
Камышев
14
Сабович
14
Сабович
11
Камышев
87
Боженов
97
Магомедов
97
Магомедов
87
Боженов
Остались в запасе
Локомотив
Химки
27
Артур Черный
ЦЗ
54
Никита Матюнин
ВР
16
Андрей Савин
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
19
Кирилл Зинович
АП
90
Григорий Борисенко
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Лоськов
9
Александр Руденко
ВР
Остались в запасе
27
Артур Черный
ЦЗ
54
Никита Матюнин
ВР
16
Андрей Савин
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
19
Кирилл Зинович
АП
90
Григорий Борисенко
ПВ
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
Главный тренер
Дмитрий Лоськов
Статистика матча Локомотив - Химки
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Кирилл Большаков
Дмитрий Ермаков
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Амелин; AVAR – Егор Болховитин
Резервный судья:
Алексей Сухой
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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